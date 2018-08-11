Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?

Запрет на доллар. Могут ли российские компании перейти на евро?

Рассчитываться в евро российские компании можно только заставить. Из-за перспективы роста издержек сами они на это не согласятся — хотя бы потому, что транзакции в евро дороже.

Владимир Васильев: По мнению экспертов, ситуация могла бы измениться, если бы было принято политическое решение. Европа переходу на расчеты в евро будет только рада, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН: «У нас есть еще маневр, связанный с уходом в еврозону, и это, может быть, сегодня фактор усиления Европы, позиций Евросоюза . Евросоюз, возможно, именно это будет даже косвенно приветствовать. Здесь начинается действительно проблема сложной структурной перестройки. Но этот маневр возможен. И дальше все то, о чем говорилось в Йоханнесбурге и так далее: наше укрепление БРИКС и развитие торгово-экономических связей с Индией, Китаем, с другими странами. Этот маневр, самое главное, требует политической составляющей».

Проще всего перейти на расчеты в евро за газ. Здесь Европа расплачивается по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой или прописанной формулой ее образования. Однако это можно будет сделать только по новым контрактам.

Андрей Полищук: С нефтью сложнее — она торгуется на бирже, и в долларах. Российским компаниям придется самим нести издержки, конвертируя транзакции в евро, объясняет аналитик Райффайзенбанка

Андрей Полищук, аналитик Райффайзенбанка «Нефть торгуется в долларах во всем мире. Соответственно, так или иначе придется отталкиваться от долларовой цены. В какую бы валюту вы ни переходили, всегда первостепенная валюта будет доллар. И если вдруг российские компании захотят получать евро, то это будет проблема именно российских компаний. Они должны будут получить оплату за рубежом в долларах, конвертировать ее в евро и потом уже перевести в российские банки. То есть все расходы, все конвертации, все потери будут так или иначе на российских компаниях. По какому курсу, кто будет определять ставку перевода, какая комиссия будет при переводе — это все равно будет определять зарубежный партнер, скорее всего какая-то дополнительная прокладка, или просто-напросто это будет делать трейдер. Я думаю, за определенную комиссию это нетяжело сделать».

Таким образом, получать евро можно, но с потерями. Переход на расчеты в этой валюте обсуждают уже несколько лет, но до практического решения так и не дошли. Может, сейчас, когда нависла угроза запрета на проведение российскими госбанками транзакций в долларах, этот проект получит новую жизнь.