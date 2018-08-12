Путин анонсировал новый масштабный строительный проект

Путин анонсировал строительство глубоководного порта на Каспии

Россия к 2025 году собирается построить глубоководный порт в районе Каспийска, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите «каспийской пятерки».

«Запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта Каспийска», — передает его слова «Интерфакс».

Президент добавил, что порт может принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн. Работа ведется в рамках реализации стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года.

Ранее в воскресенье главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года.

Путин назвал саммит эпохальным.