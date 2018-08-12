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Путин анонсировал новый масштабный строительный проект
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Путин анонсировал строительство глубоководного порта на Каспии 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия к 2025 году собирается построить глубоководный порт в районе Каспийска, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите «каспийской пятерки».
«Запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта Каспийска», — передает его слова «Интерфакс».
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Президент добавил, что порт может принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн. Работа ведется в рамках реализации стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года.
Ранее в воскресенье главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года.
Путин назвал саммит эпохальным.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, что получит Россия при разделе Каспийского моря.
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