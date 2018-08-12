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Силуанов счел возможной продажу нефти за рубли
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Силуанов счел возможной продажу нефти за рубли 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия может перейти на национальную валюту при торговле нефтью. Такую возможность не исключил министр финансов Антон Силуанов.
«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой… становится рисковым инструментом для расчётов», — заявил глава Минфина в интервью Владимиру Соловьеву, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия1».
Отметим, что ранее член Совфеда Игорь Морозов уже высказывал идею о том, что России стоит полностью отказаться от доллара в качестве ответа на санкции США. Инициатива набирает популярность и у лидеров других стран. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что готов вести расчеты со своими партнерами в национальных валютах. Накануне он призвал граждан страны обменять все доллары и евро на национальную валюту, чтобы поддержать ее курс, пишет RT.
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