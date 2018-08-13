Ещё
Зять Эрдогана придумал план по спасению турецкой лиры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.21 Золото
1206.87
–0.09 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1372
–0.0333
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Зять Эрдогана придумал план по спасению турецкой лиры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр финансов Турции и зять президента страны Реджепа Эрдогана Берат Албайрак представит инвесторам план действий по спасению лиры в понедельник утром. Об этом он рассказал в интервью газете Hurriyet.
По мнению Албайрака, падение курса национальной валюты — это четкая атака, начатая крупнейшим игроком финансовой системы. Министр отметил, что в разработке плана действий в этой ситуации участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.
10 августа турецкая лира испытала наибольшее падение с 2001 года — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан страны не беспокоиться из-за этого.
«Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас», — сказал он.
Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.
Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года203
Вашингтон «убьет» рубль к концу года724
Почему никто не будет спасать рубль21
AliExpress начал блокировать россиян74
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение