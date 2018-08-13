Зять Эрдогана придумал план по спасению турецкой лиры

По мнению Албайрака, падение курса национальной валюты — это четкая атака, начатая крупнейшим игроком финансовой системы. Министр отметил, что в разработке плана действий в этой ситуации участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.

10 августа турецкая лира испытала наибольшее падение с 2001 года — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан страны не беспокоиться из-за этого.

«Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас», — сказал он.

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.