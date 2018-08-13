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ЦБ перестал покупать валюту
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ЦБ не покупал валюту для Минфина 9 августа 

ТАСС 5 часов назад
Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке расчетами 10 августа (фактически — 9 августа — прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. При этом 8 августа ЦБ купил валюту для Минфина на 8,4 млрд рублей, а днем ранее — на сумму 16,7 млрд рублей.
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 7 августа по 6 сентября 2018 года направит на закупку валюты 383,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, а ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.

Ограничение волатильности

На прошлой неделе ЦБ РФ предупреждал, что может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме, поясняли в ЦБ.
В комментарии относительно текущей ситуации на валютном рынке Банк России отмечал, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.

Санкционные опасения

Основное давление на акции российских компаний и рубль со второй половины прошлой недели оказывают сообщения о том, что администрация США с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.
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