ЦБ перестал покупать валюту

ЦБ не покупал валюту для Минфина 9 августа

Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке расчетами 10 августа (фактически — 9 августа — прим. ТАСС ). Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. При этом 8 августа ЦБ купил валюту для Минфина на 8,4 млрд рублей, а днем ранее — на сумму 16,7 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ сообщал, что с 7 августа по 6 сентября 2018 года направит на закупку валюты 383,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, а ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.

Ограничение волатильности

На прошлой неделе ЦБ РФ предупреждал, что может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме, поясняли в ЦБ.

В комментарии относительно текущей ситуации на валютном рынке Банк России отмечал, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.

Санкционные опасения