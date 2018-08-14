Крымский «Генбанк» перевел клиентов на «Мир»

«Мир» вам: крымский «Генбанк» полностью перешел на российскую платежную систему

По истечении срока замены карт клиентам кредитной организации все они автоматически перешли на российскую платежную систему.

Крымский «Генбанк» полностью перешел на работу с картами платежной системы «Мир», оставив «за бортом» международные Visa и MasterCard. Со вторника, 14 августа, банк больше не обслуживает «визы».

В официальном сообщении банка говорится о том, что по истечении срока замены карт клиентам организации все они были автоматически заменены на «Мир».

«Без всяких комиссий. Клиент может забрать свою карту «Мир» в любом отделении банка», — рассказали в колл-центре банка.

Информацию о «Мире» передает портал «Политика сегодня». Как сообщается, «Генбанк» стал одним из кредитных учреждений, попавших под санкции США, запретивших платежным системам Visa и MasterCard работу на территории Крыма.