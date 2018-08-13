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ОПЕК ожидает снижение мирового спроса на нефть
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ОПЕК ожидает снижение мирового спроса на нефть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК, говорится в августовском докладе организации.
Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,43 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,13 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит до 100,26 миллиона баррелей в сутки.
"По прогнозам, поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году достигнут в среднем 61,75 миллиона баррелей в сутки", — сообщается также в докладе.
Таким образом, прогноз роста предложения на нефть от стран вне ОПЕК в 2019 году обусловлен пересмотром в сторону понижения прогноза предложения в США и Австралии.
Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году примерно на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,64 миллиона баррелей в сутки. По информации организации, такое снижение связано в основном более слабыми, чем ожидалось, данными о спросе на нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока во втором квартале 2018 года. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит на уровне 98,83 миллиона баррелей в сутки, тогда как предложение со стороны стран вне ОПЕК — 59,62 миллиона баррелей в сутки.
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