Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась

Получение компанией Nord Stream 2 AG всех разрешений в России на строительство газопровода «Северный поток-2» является важным событием в деле реализации этого инфраструктурного проекта — считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач

Теперь не осталось препятствий для старта строительства «Северного потока-2»

Данное разрешение касается укладки газопроводной линии в исключительной морской зоне Российской Федерации, что фактически означает то, что компания Nord Stream 2 AG может начать сооружение данного проекта на территории нашей страны.

Все это подтверждает тот факт, что работы по сооружению «Северного потока-2» на территории России начнутся в текущем календарном году, несмотря на то обстоятельство, что компания Nord Stream 2 AG еще не получила соответствующее разрешение в Дании.

«На самом деле, это не формальность, а серьезный процесс, который длился в соответствии с российским законодательством на протяжении многих месяцев, и на это компания Nord Stream 2 AG потратила немало усилий», — заключает Гривач.

Естественно, получение подобных разрешений в европейских государствах было гораздо сложнее для компании Nord Stream 2 AG, но все-таки и это является знаковым событием, которое открывает двери для начала строительства «Северного потока-2».

Теперь строительство «Северного потока-2» в России будет синхронизировано с Германией

«Тот факт, что все решения получены, а само строительство синхронизировано, причем, как по морскому участку «Северного потока-2», так и по сухопутной части этого проекта, является позитивным фактом. Это позволяет нам настраиваться на позитивный лад», — констатирует Гривач.

Как замечает эксперт, у нас теперь нет препятствий для того, чтобы начинать строительство данного проекта со стороны России, причем со стороны Германии этот процесс уже начался, и, судя по всему, оба направления работ очень скоро будут синхронизированы.

«Теперь можно заниматься, как подготовительными работами, так и непосредственным строительством «Северного потока-2». Так что, это важное событие и важная веха в реализации данного газотранспортного проекта», — резюмирует Гривач.

Другой вопрос, что здесь пока ничего не решено. На «Северный поток-2» продолжает давить угроза американских санкций, которая пока не вышла за пределы публичных заявлений американских политиков, но все-таки санционный закон CAATSA может быть в любой момент применен против данного проекта. При этом, политическая стойкость наших европейских партнеров — это предмет дискуссии.

Возможности Дании не стоит преувеличивать

Кроме того, на повестку дня вышел фактор Дании и явное желание политического руководства данной страны внести свою лепту в реализацию «Северного потока-2» путем всех этих спекуляций по поводу выдачи разрешения на его строительство.

«Дания под давлением внешних игроков заняла по «Северному потоку-2» неконструктивную и политически ангажированную позицию. Если посмотреть на Копенгаген со стороны, то становится очевидным, что датчане делают это только для того, чтобы вставить этому газотранспортному проекту палки в колеса и как-то, пусть и временно, приостановить его», — заключает Гривач.

При этом, нельзя забывать и про то обстоятельство, что возможности Дании ограничены и каких-то реальных инструментов для того, чтобы заблокировать «Северный проток-2» у Копенгагена нет, и это серьезно ограничивает эффективность подобных манипуляций.

«После того, как в Копенгаген была подана вторая заявка через исключительную экономическую зону Дании севернее острова Борнхольм, стало понятно, что «Северный поток-2» будет реализован в любом случае», — констатирует Гривач.

Строительство начнется без разрешения Дании

По словам Владимира Игоревича, теперь датчане будут вынуждены либо согласиться на строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах и, значит, дать прямое разрешение под этот проект, либо смириться с тем обстоятельством, что он пройдет через их исключительную экономическую зону, поскольку здесь прямого согласия со стороны Дании будет не нужно.

«Во втором случае у датчан не будет никакой возможности отказать в реализации данного проекта, поскольку в таком случае он пройдет в международных водах согласно правилам международного морского права», — резюмирует Гривач.

Что касается датского участка, то он представляет собой где-то 15 процентов от протяженности всей трассы «Северного потока-2», причем его строительство изначально планировалась на самом последнем этапе реализации данного проекта.

«Соответственно, раз строительство этого участка планируется на финальной стадии, то у Nord Stream 2 AG, и государств, которые поддерживают данный проект, есть время для того, чтобы договориться с датской стороной», — заключает Гривач.

Здесь необходимо отметить, что есть мнение, что Дания занимается подобной деятельностью не для того, чтобы заблокировать «Северный поток-2», а для того, чтобы получить необходимые ей уступки со стороны правительства Германии.