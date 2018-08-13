Черная дыра: будут ли завтра пенсии

Если не провести пенсионную реформу, из-за дефицита бюджета в будущем государство может перестать платить пенсии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Нижняя палата парламента проведет слушания по повышению пенсионного возраста 21 августа. Соответствующий законопроект ранее был принят Госдумой в первом чтении. Премьер-министр Дмитрий Медведев сравнил предполагаемые меры с «горьким лекарством».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой опубликовало ИА FreeVolgaNews.

Отвечая на вопрос одной из жительниц района о пенсионной реформе, спикер отметил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — подчеркнул Володин.

Он также подчеркнул, что раньше на одного пенсионера было четверо работников, а сейчас этот показатель намного ниже. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в регионе фактически работающих 0,96 на одного пенсионера.

Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно средств на выплату пенсий. По данным отчета фонда за 2017 год, размер собранных страховых взносов составил 4,5 трлн руб. Этих средств было недостаточно на выплату страховых пенсий. Трансферт средств федерального бюджета на страховые пенсии составил 2,07 трлн рублей.

Средства федерального бюджета были выделены на повышение страховых пенсий по старости, индексацию стоимости пенсионного балла, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Средства также выделялись на финансирование льгот, предоставленных государством некоторым гражданам и страхователям по обязательному пенсионному страхованию и другие цели.

Стоит отметить, что ПФР получает из бюджета средства на выплату не страховых пенсий, а также на выполнение различных социальных программ, например, материнского капитала. Эти расходы также финансирует федеральный бюджет. В целом, расходы пенсионного фонда составили 8,3 трлн, а размер трансферта — 3,7 трлн руб.

В текущем году расходы на выплату страховых пенсий при этом увеличиваются до 6755,5 млрд рублей, а общие расходы Пенсионного фонда России — до 8532,0 млрд рублей. Размер трансферта останется на близком к прошлогоднему уровне.

Напомним, что правительство объявило о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин в середине июня. Процесс предполагается начать уже в следующем году и завершить для мужчин в 2028-м, для женщин в 2034 году.

В правительстве отмечают, что повышение пенсионного возраста уже в следующем году проиндексировать выплаты действующим пенсионерам на 7%, это даст прибавку в 1 тысячу рублей в месяц.

«Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении ПФР.

Госдума 19 июля приняла законопроект в первом чтении. Члены «Единой России» практически в полном составе проголосовали «за» этот документ. Против была только Наталья Поклонская , еще несколько человек отсутствовали на заседании.

Президент Владимир Путин , комментируя повышение пенсионного возраста, сказал, что ему не нравится ни один из вариантов такой реформы. Но однозначно против или в поддержку предлагаемых изменений он не высказался.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на днях, что изменение пенсионной системы в стране является необходимой мерой. Он пояснил, что необходимость изменений связана с непростым положением самой пенсионной системы.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — сказал Медведев. По словам премьера, без необходимых изменений систему «может просто разорвать».

Массовых акций протеста против предложений правительства в стране пока не произошло. Хотя социологи фиксируют, что подавляющее большинство россиян против более позднего выхода на пенсию. Согласно итогам июльского опроса «Левада-центра» , 89% респондентов негативно относятся к пенсионным планам властей.

Сейчас депутаты готовятся ко второму чтению пенсионного законопроекта, которое должно состоятся осенью этого года. Уже скоро Госдума проведет слушания по пенсионной реформе. Они намечены на 21 августа.