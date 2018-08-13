Сенаторы придумали замену пенсиям

Сенатор предложил россиянам «пособия по нуждаемости»

«Я думаю, что в ближайшее время этого [отмены пенсий] не случится, потому что существуют некие устоявшиеся представления о пенсионной системе», — сказал сенатор в комментарии News.ru.

Однако, по его словам, выплаты пенсионерам сейчас потеряли «страховую сущность как формы защиты при потере трудоспособности», и система требует коррекции.

Сенатор высказал мнение, что пенсии стали «своеобразным бонусом», который выплачивается человеку при достижении определённого возраста и стажа. Но в условиях модернизации экономики огромное количество людей может остаться без работы, и ни пенсионные «бонусы», ни пособия по безработице не спасут их от бедности.

«Скорее всего, будет необходимо не отменить пенсии, а изменить их форму, сделать их пособиями по нуждаемости. Когда человек не может работать по тем или иным причинам, ему оказывают государственную помощь, чтобы он не голодал», — предположил сенатор.

По его мнению, было бы разумно разделить такие пенсии на несколько категорий, по нескольким критериям, и «автоматически выплачивать их как пособия по нуждаемости.

»Думаю, в перспективе избежать этого будет невозможно», — сказал Калашников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Заводского района Саратова заявил:

«Пенсионная система имеет дефицит, мы её наполняем за счет бюджета. Сохранятся ли в таком случае государственные пенсии вообще?».

Эти слова вызвали недоумение у экспертов, передаёт Free-News Volga. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин поведал, что возможность полной отмены пенсий рассматривалась в рамках внесения закона о повышении пенсионного возраста, и назвал это «олигархическим буржуазным взглядом на нашу страну». По мнению экономиста Сергея Алексашенко, слова Володина были непрофессиональными. Политолог Кирилл Рогов счёл, что такое экстремальное предложение будет опровергнуто «успокоительными заявлениями» властей.

Между тем, издание «Аргументы неделi» обратило внимание на то, что на том же собрании Володин подчеркнул необходимость увеличения пенсий, и обосновал именно этим обсуждаемое сейчас повышение пенсионного возраста.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов , комментируя для News.ru слова Володина и Калашникова, указал: и отмена пенсий, и замена их «пособиями по нуждаемости» — меры очень жёсткие, и их введение невыгодно с политической точки зрения. Россияне крайне отрицательно отнеслись к повышению пенсионного возраста, и было бы нелогично «дважды бить по одному и тому же».

Рассматриваемая сейчас в правительстве пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Второе, ключевое чтение «пенсионного законопроекта» в Государственной Думе состоится осенью. По сведениям РБК, в правительстве сейчас также рассматривают предложение экспертов изменить балльную пенсионную систему: вместо «баллов» при расчёте пенсии учитывать заработок и стаж.