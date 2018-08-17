В Киев едет МВФ: чем расплатятся украинцы

Лед тронулся: по просьбе украинских властей миссия Международного валютного фонда посетит Киев 6-19 сентября. По сути, приезд миссии — последний шаг перед очередным траншем. А готовность Фонда финансировать Украину значит, что правительство договорилось с кредитором по основным спорным моментам.

Ранее сообщалось, что приезд миссии на Украину зависит от пересмотра тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета. В Министерстве финансов Украины радуются и утверждают, что визит миссии — результат успешных переговоров.

«Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов», — заявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

Камни преткновения

Украина уже больше года живет без денежной подпитки со стороны МВФ. Четвертый и последний на сегодня транш от Фонда на сумму $1 млрд страна получила в апреле 2017-го.

Стоит напомнить, что совет директоров МВФ в марте 2015 года одобрил 4-летнюю программу финансирования для Украины (EFF) на сумму $17,5 млрд, рассчитанную до марта 2019 года. Из них четырьмя траншами Украине дали почти половину — $8,7 млрд, в том числе $1 млрд год назад, притом за 2017 год Киев должен был получить вчетверо больше.

Причина отказа давать деньги — неполное исполнение требований Фонда, в частности создание Антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения и коммунальной сферы.

После принятия закона об Антикоррупционном суде Киеву предстоит работа над другими "маяками" Фонда. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в июне заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша — соблюдение предельного дефицита госбюджета.

Но это еще не все. Для обеспечения устойчивого экономического роста Украина начала внедрять и продолжает работать над восемью ключевыми структурными реформами, которые являются также "маяками" МВФ.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, это реструктуризация центробанка, очистка финансового сектора, перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией, реформа пенсионного обеспечения, реформа энергетического сектора, приватизация, борьба с коррупцией и открытие рынка земли.

Час расплаты

Украине к концу 2018 года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам. В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), в 2020 году — $3,9 млрд ($2,4 млрд). И если в этом году цифра не слишком критична, то 2019 год — самый критический, поскольку привлекать внешнее финансирование во время выборов очень сложно, инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.

Из всех выплат значительная доля, более половины — официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз , США, и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент — более чем две трети всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк.

Украинское правительство сейчас не имеет даже достаточно денег, чтобы заплатить долговые обязательства в этом году. Чтобы выплатить долги, нужна или гривна — с ухудшением выполнения бюджета, потому что ресурсов для привлечения гривны очень мало, — или идти с протянутой рукой на внешние рынки заимствования. А последнее без действующих программ МВФ почти невозможно.

При самом пессимистичном сценарии, в случае отсутствия сотрудничества с МВФ и падении украинского экспорта, начнется новый виток девальвации гривны, и то, что было в 2013-2015 годах, может повториться. Только начавшая восстанавливаться украинская банковская система снова провалится в кризис, а ВВП Украины снова упадет на 10-15%.

Подтверждают это и оценки, данные международными рейтинговыми агентствами. Так, например, недавно, когда о приезде миссии еще не было объявлено, Fitch Ratings указало на высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки Международного валютного фонда и подчеркнуло, что промедление в возобновлении сотрудничества с Фондом является источником неопределенности.

Предметы дискуссии

Самая жаркая и болезненная дискуссия в предстоящих переговорах с МВФ — цена на газ для населения. Хотя вопрос по цене еще не решен, но принципиальная позиция МВФ об обязательном повышении цены для населения на 60% перестала быть нерушимой.

Вероятно, именно поэтому премьер Владимир Гройсман на днях отдельно подчеркнул — повышения на 60% не будет. Но цены на газ вырастут в любом случае, так как уже давно являются "политическими" — правительство не решается их повысить с 2016 года.

По некоторым оценкам, следует ожидать, что газ для украинцев подорожает на 20%. Есть информация, что правительство намерено просить у МВФ очередную отсрочку для повышения газовых тарифов до 1 апреля следующего года. И это был бы идеальный вариант, поскольку к отопительному сезону, когда придут новые платежки с заоблачными цифрами, пройдут уже не только президентские, но и парламентские выборы.

Еще одним пунктом будущих переговоров является верстка реалистичного бюджета на следующий год. Проект бюджета планируется передать в парламент 15 сентября, и с миссией Фонда будут согласовываться основные бюджетные показатели.

Главное для кредитора — чтобы дефицит бюджета не превышал 2-2,5% ВВП. Чтобы уложиться в этот показатель, начнут резать расходные статьи, в первую очередь, медицину и образование. Сейчас в госбюджете страны зияет огромная дыра: реальный дефицит до конца года составит не менее 40 млрд грн. А это влечет за собой срыв социальных платежей, например, пенсий, задержки с выплатами которых уже были в июле.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом. Кроме того, по мнению экономистов, заинтересованность в сотрудничестве сейчас взаимная. МВФ крайне невыгодно, чтобы список проблемных стран вслед за Турцией и Аргентиной пополнила еще и Украина: обваливавшиеся сырьевые экономики приближают мировой экономический кризис.