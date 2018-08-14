Кремль отреагировал на оборонный бюджет США

Кремль отреагировал на новый оборонный бюджет США

Позиционирование России в США как угрозы беспочвенно, американский оборонный бюджет всегда превосходил российский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Собственно говоря, и до наращивания оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей страны. Что, наверное, красноречиво свидетельствует, как минимум, о беспочвенности, скажем так, позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на северо-американском, поэтому, собственно, цифры говорят сами за себя», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил также, что все новые российские вооружения соответствуют букве и духу международных соглашений.

«Президент говорил о том, что все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов. Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена», — заявил Песков.

Напомним, из текста бюджета Пентагона на 2019 год следует, что Вашингтон вновь захотел распространить действие ДСНВ на новое российское вооружение.