Германия саботирует американские сакнции в отношении Ирана

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» Министр экономики Германии Петер Альтмайер набросился на администрацию Трампа в ответ на ультиматум Вашингтона, в рамках которого Германия должна сократить все экономические связи с Ираном после вывода США из иранской ядерной сделки 2015 года.

В субботу Альnмайер заявил изданию Bild, что Германия должна сохранять решимость перед лицом американских санкций, фактически увеличивая инвестиции в Иран.

«Мы не позволим Вашингтону диктовать волю в отношении торговых отношений с другими странами. Немецкие предприятия могут продолжать инвестирование в Иран», — сказал Альтмайер.

Отмечая, что остальная Европа и другие страны по всему миру должны игнорировать запрет Вашингтона, он признал, что «многие компании зависят от займов банков, большинство из которых рефинансируют в США — и это создает проблемы».

Немецкий министр добавил, что мир стоит на грани тотальной экономической войны, в которой не будет победивших. Он пояснил это, несмотря на то, что судьбу сотен тысяч европейских рабочих мест, которые зависят от торговли США и ЕС , определяет незначительное меньшинство политиков.

«От торговых войн страдают в основном клиенты, поскольку растет цена на товары и услуги. Эта торговая война препятствует экономическому росту и создает новые неопределенности», — заявил он.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Daimler сворачивает экспансию в Иране. И это на фоне громких заявлений властей ЕС о защите своих компаний и даже о наказании тех, кто будет подчиняться требованиям США. Немцев больше пугает потеря американского рынка. [/ВИДЕОВРЕЗКА] В день, когда министр экономики Германии давал интервью, государственный энергетический гигант Китая CNPC — третья по величине в мире нефтегазовая компания по доходам после Saudi Aramco и National Iranian Oil Company — наконец, взял долю в иранском газовом проекте South Pars, которой раньше владел французский Total

Китайский энергетический гигант воспользовался санкциями Трампа, чтобы заполнить пустоту после французского Total, который подписал контракт в 2017 году на разработку этапа II месторождения в Южном Парсе.

Первоначальные инвестиции должны были составить $1 млрд, что стало бы первыми крупными западными инвестициями в энергетику страны после отмены санкций в 2016 году. В Южном Парсе крупнейшие в мире запасы природного газа, найденные в одном месторождении.

Таким образом, слова Альтмайера заставляют предположить, что Европа при любом раскладе возьмет на себя основную тяжесть потери рабочих мест, возможностей и многомиллиардных контрактов. Другие страны, такие как Китай и Россия, очень хотят заполнить этот пробел.

Слова Альтмайера прозвучали в конце недели, когда ЕС опубликовал свой так называемый «блокирующий закон» и пообещал делать все, чтобы сохранить «эффективные финансовые каналы» с Ираном. Закон запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные последствия санкций США, позволяя им взыскать убытки, связанные с этими санкциями, объявляет недействительными любые иностранные судебные разбирательства, направленные на введение санкций между странами ЕС.

Спорные комментарии Альтмайера вторят аналогичным комментариям бывшего конгрессмена Рона Пола . Всего несколько дней назад Пол предупредил, что Вашингтон является мощной силой, но Европе нужно «придерживаться своей стратегии» против угроз президента Дональда Трампа о том, что любые страны, ведущие бизнес с Ираном, не будут вести бизнес с США.

Пол добавил, что ЕС должен «иметь некоторую основу», чтобы противостоять угрозам Трампа.

«Если они продолжат придерживаться своей тактики, США должны будут скорректировать свою политику, иначе как мы будем ее реализовывать? Если Китай, Индия, Россия, другие страны будут вести бизнес с Ираном, каким образом мы будем их наказывать? Со временем люди поймут, что нам надо приспосабливаться, потому что страны не потерпят то, что мы сделали», — сказал он.

Пол признал, что противостоять Вашингтону будет сложно, если крупные компании столкнутся с угрозой потери бизнеса в США.