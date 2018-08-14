Украинцев сравнили с рабами Древнего Египта

Тимошенко заявила о критическом оттоке рабочих из Украины в Польшу

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости создания благоприятных условий для украинских рабочих, вынужденных уезжать на заработки в Польшу, а также сравнила заработную плату украинцев с рабами Древнего Египта. Об этом политик написала в Facebook.

"В украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте, во времена Тутанхамона, зарабатывали больше. Иначе как издевательством над людьми это не назвать", — заявила Тимошенко. Она также отметила, что экономическим фактором, поддерживающим граждан Украины, являются не финансовые реформы власти, а средства, присылаемые из-за рубежа. По мнению Тимошенко, за последние три месяца их сумма составила $800 млн

"Речь сегодня идет не только об оттоке за рубеж мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения они поднимают чужую", — написала она.