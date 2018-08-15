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Властям США запретили пользоваться китайской техникой
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Властям США запретили пользоваться китайской техникой 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому запрещается использование техники китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях.
Под запрет попали и другие китайские компании: Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.
Этой техникой теперь запрещено пользоваться и подрядчикам и другим внешним организациям, которые будут работать с правительством, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Verge.
Власти США считают, что китайские фирмы передают информацию правительству КНР и тем самым представляют угрозу американской безопасности.
Отмечается, что Huawei является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования для предприятий. Компания поставляет в США маршрутизаторы, коммутаторы и другие важные сетевые устройства — они попадают под запрет вместе со смартфонами.
Напомним, о возможном запрете на использование техники Huawei Technologies и ZTE американским правительством стало известно в мае.
В августе Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. В нем КНР названа одним из противников Вашингтона.
Пекин назвал новый американский военный бюджет вмешательством в дела Китая, а также подал иск к США в ВТО.
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Комментарии  Ещё 16 источников 
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