Властям США запретили пользоваться китайской техникой

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому запрещается использование техники китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях.

Под запрет попали и другие китайские компании: Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Этой техникой теперь запрещено пользоваться и подрядчикам и другим внешним организациям, которые будут работать с правительством, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Verge.

Власти США считают, что китайские фирмы передают информацию правительству КНР и тем самым представляют угрозу американской безопасности.

Отмечается, что Huawei является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования для предприятий. Компания поставляет в США маршрутизаторы, коммутаторы и другие важные сетевые устройства — они попадают под запрет вместе со смартфонами.

Напомним, о возможном запрете на использование техники Huawei Technologies и ZTE американским правительством стало известно в мае.

В августе Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. В нем КНР названа одним из противников Вашингтона.