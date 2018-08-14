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Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ в два этапа
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Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ в два этапа 

News.ru 54 минуты назад
Это должно произойти в будущем году
Как пишет РБК, согласно действующему закону тарифы индексируются один раз в год — 1 июля, так что 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Но ввиду увеличения НДС с 18% до 20%. чиновники просят сделать исключение из этого правила для того, чтобы, по их словам исключить «негативные тарифные последствия».
Если предложение будет принято, то тарифы повысятся с 1 января на 1,7%., именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за повышения НДС.
Следующий этап роста цен придётся стандартно 1 июля 2019 г. И составит 2,4%. Министерство отмечает, что рост платы не превысит целевую инфляцию. Так как по прогнозам экспертов, она составит 4,3%.
Расходы коммунального комплекса могут вырасти на 16 млрд руб из-за увеличения НДС. Коммунальщики обязаны платить новый НДС с начала года, но не могут сразу включить эти расходы в счета.
Минэнерго, Минстрой и ФАС сейчас прорабатывают это приложение, но окончательных заявлений пока не делают.
Ранее News. ru писал о том, что круг лиц, ответственных за банкротство жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), будет значительно расширен. С соответствующей инициативой выступил Минстрой.
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