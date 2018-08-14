Ещё
Маркировку товаров в ЕАЭС расширят
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.84
77.53
77.55
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.92
+0.15 Золото
1194.10
–0.09 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1400
–0.0292
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Маркировку товаров в ЕАЭС расширят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / КОНСТАНТИН КАПУНОВ
С 14 августа вступает в силу Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС средствами идентификации.
Документ был подписан 2 февраля 2018 года в Алма-Ате по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Законопроект о ратификации документа был внесён в Правительство Минфином и МИД России.
«Цель соглашения — обеспечение контроля за оборотом отдельных товаров и защита прав потребителей», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель министра финансов Юрий Зубарев во время обсуждения документа в Госдуме. По его словам, решение о более широком применении системы маркировки было принято с учётом положительного результата пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха (действует с 2016 года).
Соглашение определяет общие правила работы системы маркировки. В частности, это использование средств идентификации (идентификационных знаков), основными характеристиками которых являются машиночитаемость и «взаимочитаемость», технологическая совместимость средств идентификации и считывающих устройств государств — членов Союза друг с другом, взаимодействие национальных информационных систем.
Парламентская газета: последние новости
Минфин опроверг слухи о приостановке кредитования Белоруссии Силуанов считает новые санкции США несмертельными для России Правительство подготовит доклад о допдоходах ряда отраслей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротшильд предсказал конец существующего мира181
«Киев ждет колоссальный ущерб»32
Минфин предложил новый налог для россиян500
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году140
Рублю предстоит непростая неделя13
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение