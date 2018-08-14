Маркировку товаров в ЕАЭС расширят

С 14 августа вступает в силу Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС средствами идентификации.

МИД России. Документ был подписан 2 февраля 2018 года в Алма-Ате по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Законопроект о ратификации документа был внесён в Правительство Минфином

«Цель соглашения — обеспечение контроля за оборотом отдельных товаров и защита прав потребителей», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель министра финансов Юрий Зубарев во время обсуждения документа в Госдуме. По его словам, решение о более широком применении системы маркировки было принято с учётом положительного результата пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха (действует с 2016 года).

Соглашение определяет общие правила работы системы маркировки. В частности, это использование средств идентификации (идентификационных знаков), основными характеристиками которых являются машиночитаемость и «взаимочитаемость», технологическая совместимость средств идентификации и считывающих устройств государств — членов Союза друг с другом, взаимодействие национальных информационных систем.