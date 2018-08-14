Ямал поощрят за пополнение федерального бюджета

Более 965 миллионов Арктическому региону выделят за максимальный прирост налоговых поступлений.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 30,6 миллиарда рублей на дотации 63 субъектам федерации, предназначенные стимулировать роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. В частности, Ямало-Ненецкий автономный округ, который остается одним из немногих регионов-доноров федерального бюджета, получит 965 миллионов 548 тысяч рублей.

«При расчёте размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет на территории соответствующего субъекта Федерации по итогам 2017 года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017 года», — поясняется на сайте правительства.

В окружном департаменте финансов отметили, что в ЯНАО на постоянной основе проводится работа, направленная на увеличение налоговых поступлений и стимулирование инвестиционной деятельности. Успехи Арктического региона по достижению высоких темпов роста налогового потенциала и раньше неоднократно отмечались правительством Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора.