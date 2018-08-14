Долг платежом ужасен: США обрекают Украину на катастрофическую зиму

В ходе недавнего телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео с президентом вроде бы независимой Украины Петром Порошенко от украинских властей жестко потребовали поднять цены на газ. Это прозвучало, как предупреждение соблюдать требования МВФ , который задерживал выделение очередного займа в $1,9 млрд из-за разногласий по газовому вопросу.

Украинские власти справедливо опасаются, что очередное увеличение цены на газ задвинет рейтинг нынешних правителей «независимой» под плинтус, однако, похоже, США плевать на властные амбиции своих заморских марионеток. Как ни лицемерно это звучит, но, потребовав поднять цены от руководства независимой страны, Госсекретарь США в том же разговоре подтвердил «поддержку суверенитета Украины». Такой приказ из Вашингтона, который платит основные взносы в МВФ, может говорить только о том, что США не намерены «переизбирать» Порошенко в 2019 году, поэтому и требуют столь непопулярных шагов, так как интересуют их лишь перспективы возвращения своих кредитов.

Как известно, еще в марте 2015 года Украина и МВФ утвердили четырехлетнюю программу расширенного финансирования на сумму около 17,5 миллиарда долларов. Однако на сегодняшний день МВФ предоставил Украине по этой программе 8,7 миллиарда долларов, то есть половину оговоренной суммы. Последний раз МВФ предоставил Украине транш в 1 миллиард долларов в апреле 2017 года. Затем требовал то Антикоррупционного суда, то повышения цены газа для населения до так называемого импортного паритета — цены, по которой страна покупает газ на внешних рынках и по которой уже сегодня топливо оплачивают коммерческие потребители.

При этом стоит отметить, что только за прошлый год украинские гастарбайтеры перевели на Украину больше денег, чем все кредиты МВФ с 2015 года. Как сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, в 2017 году трудовые мигранты переслали на Украину 9,3 млрд доллара, а по итогам 2018-го ожидается еще большая сумма.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард еще 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра программы МВФ.

«Важно, чтобы цены на газ — и коммунальные тарифы не исключение — определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет. Низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям», — заявили в МВФ, представителям которого прекрасно известно, что между «крупными потребителями» и «домашними хозяйствами» все-таки есть разница.

Логику МВФ иногда сложно понять. По мнению представителей МВФ, повышение тарифов на газ каким-то чудесным образом «уменьшит коррупцию на Украине и будет стимулировать инвестиции в экономику». Можно только гадать, каким образом тот факт, что пенсионеры замерзнут, повлияет на уничтожение коррупции и как увеличение производственных расходов привлечет инвестиции.

Руководство «независимой» сразу же после окрика из Вашингтона взяло под козырек, а украинские про-правительственные СМИ в последние дни с восторгом сообщают, что транш дадут, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, но его сумма будет меньше. Иными словами, власти Украины сделали свой выбор между немилостью собственного народа и немилостью Вашингтона.

Ожидаемая дата поступления нового транша — сентябрь 2018, а без нового транша Украине якобы светит скорый дефолт, то есть Украина не сможет платить по внешним долгам, что чревато негодованием западных партнеров. Поступление средств МВФ необходимо именно для сохранения международных валютных резервов Нацбанка, так как до конца года Украине нужно выплатить еще порядка 1,75 миллиарда долларов иностранным кредиторам. Иными словами, новый транш пойдет на обслуживание прошлых долгов, то есть данные средства просто перекочуют из одного кармана МВФ в другой.

Тем не менее, даже новый транш не спасет гривну от дальнейшей девальвации, а соответственно, роста цен на все товары.

«При условии, что МВФ перечислит деньги, можно рассчитывать на курс порядка 30-31 грн. /$ к концу года. Если ориентироваться на уровни межбанка в январе 2018 года, когда курс доходил до отметок 28,9 грн. /$, девальвация не такая уж и значительная. Без денег МВФ конец года мы будем встречать, скорее всего, на уровнях близких к 34 грн. /$», — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин тоже считает, что новый транш МВФ все равно не спасет украинскую экономику, поскольку в стране уже де-факто свершилась деиндустриализация, а кредиты МВФ помогают лишь поддерживать жизнедеятельность.

«Продолжение кредитования со стороны МВФ может способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчат возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики страны, не остановит ее деиндустриализации. Сотрудничество с МВФ — это окно возможностей, наш "пропуск" в глобализированном мире. Но жизнь — это развитие, а не поддержание жизнедеятельности», — утверждает Данилишин.

МВФ и ранее требовал увеличения цены газа для населения на 60%, но украинское правительство — до недавнего звонка из Вашингтона — было готово пойти только на 30%-ное повышение. Теперь же властям «независимой» прозрачно намекнули, что деньги надо возвращать, а то еще вдруг репутация «метрополии» пострадает.

«Без нового транша нельзя сделать рефинансирования пиковых выплат по внешним долгам, которые ожидаются в 2019 году. С другой стороны, МВФ тоже заинтересован в том, чтобы программа как-то продолжалась, потому что если это все закончится дефолтом, то у самого МВФ тоже будут проблемы. Он не только не получит тех денег, которые должен получить, но и репутация его пострадает», — заявил в интервью экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

Помимо того, что транш дадут, хоть и маленький, украинские СМИ спешат обрадовать население тем, что цены на газ будут повышать не сразу, а постепенно — по тому же принципу, как в известной притче варят лягушку, не бросая ее сразу в кипяток. Цену будут повышать в шесть этапов, добавляя каждый раз по 10%. И начнется поэтапное повышение как раз с начала отопительного сезона, так как до 1 сентября 2018 года действует постановление Кабинета министров о сохранении цен на газ для населения на прежнем уровне.

На сегодня тариф для населения составляет 4942 гривны за 1 тысячу кубометров газа (без НДС). Таким образом, увеличение на 60% даст цену в 7907 гривен за 1 тысячу кубометров (без НДС).

Такое увеличение цены на газ в сочетании с массовым урезанием субсидий приведет к тому, что для миллионов украинцев будущая зима 2018-2019 г.г.. станет катастрофой — бедные люди, с небольшим достатком, пенсионеры и инвалиды обречены замерзать этой зимой в своих городских квартирах из-за отсутствия средств на оплату отопления, а в сельской местности переходить на печное отопление дровами, что существенно увеличит темпы вырубки оставшихся лесов.

Однако эти вопросы уже не волнуют ни МВФ, ни президента Украины, который, судя по всему, не намерен долго задерживаться в «независимой» стране. И в ближайшее время переберется в свою фазенду в Испанию.