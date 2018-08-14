Тайная экспансия: Как Китай забирает Украину за долги

Украине очень срочно нужно перекредитоваться для погашения внешнего долга. Переговоры в Лондоне с МВФ закончились безрезультатно — Фонд выдвигает Киеву все новые требования, в том числе политические. На обслуживание внешнего долга требуются огромные суммы — 15 млрд долларов. И уже в этом году — 8. Этих денег у Украины нет. Зато они есть у Китая.

И вот после провала лондонских переговоров министерство финансов выдвинуло идею — занять деньги у Китая. Это была очень странная идея в свете того, что в том же Лондоне, в арбитражном суде лежит иск Пекина к Киеву по возврату трех миллиардов долларов, которые Украина заняла в 2012 под закупки зерновых. Первый транш в 1,5 млрд долл. был получен в начале 2013. Но уже осенью того же года на Украине был запущен механизм государственного переворота, который привел к началу гражданской войны.

Выполнить обязательства «режим Януковича» не имел никаких шансов. Зато те, кто совершил госпереворот получили прекрасный шанс свалить скандал на «режим Януковича». Что и сделал новоиспеченный министр правительства Яценюка, Игорь Швайка. Его самого уволили с поста министра сельского хозяйства в 2014 и сейчас он под следствием. Так вопрос возвращения долга по договору стал нерешаемым, а Украина должна что-то отдать вместо денег. Вот как это происходило.

В 2011 году, Киев заключил с Пекином соглашение о стратегическом партнерстве. И в 2012 году, в каденцию Януковича КНР заняла первое место среди торговых партнёров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно данным Госстата Украины, в 2012 году экспорт украинских товаров и услуг в КНР составил почти два миллиарда долларов. Янукович рассчитывал на китайские инвестиции. Но Китай соглашался только на кредиты. Этот факт «регионалы» не афишировали и гнули на переговорах свою линию.

2 декабря 2013 Янукович отправился с визитом в Китай. Именно в тот день, когда толпы «евромайдана» уже бушевали в Киеве, пикетируя администрацию президента , Виктор Федорович летел в Пекин. И заявил, что договорился об инвестициях на сумму в 8 млрд долл. Но эта цифра утонула в море протеста, целью которых было свержение Януковича.

Сразу после прихода к власти Порошенко, Яценюк и его правительство разрушают до основания все наработки тогдашнего премьера Николая Азарова . В том числе полностью проваливают и сдают китайское направление. Вот факты.

Сельское хозяйство. Пока в международных судах разбирались вопросы первой части «зернового» транша (1,5 млрд долл.), второй транш был заблокирован. А в нем как раз и шла речь об инвестициях — о строительстве заводов по производству биодизеля и других. Как же киевский режим решил вопрос? Он согласился продать КНР Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в рамках готовящейся Гройсманом реприватизации.

Инфраструктура. Что есть ГПЗКУ? Это линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Это солидные куски Николаевского и Одесского портов. Китаю нужна продукция украинского сельского хозяйства. И Китай подходит к вопросу системно. Он уже обеспечил финансовую инфраструктуру, купив Украинский банк реконструкции и развития. Покупатель — крупнейшая спотовая товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co Ltd с оборотом в один триллион долларов.

Все это стоило Пекину всего 1,5 миллиарда долларов. Хотя на самом деле (с учетом перспектив) это — копейки. Просто Украина отдается Китаю за долги. Но это далеко не все. В 2016 году Украинская аграрная конфедерация (УАК) подписывает с китайской торговой ассоциацией меморандум о сотрудничестве. Формально для обмена информацией. А на самом деле для лоббирования интересов китайских предприятий. Все предусмотренные мероприятия — «джентльменский набор» экономической разведки.

Энергетика. Дальше — больше. Под прикрытием Минэкологии Украины, которое хвастает привлечением миллиарда китайских инвестиций, Киев продает китайской компании CNBM в собственность 10 крупнейших солнечных электростанций мощностью 267 МВт. По словам главы компании Юнчжи Чена, «приобретение контроля над указанными активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке оборудования».

Военно-промышленный комплекс. История продажи за бесценок Украиной Китаю советских военных технологий и объектов началась не вчера. Первый китайский авианосец «Ляонин» — это советский «Варяг» с Николаевских верфей. Мы помним и скандал, когда в прессу просочилась информация о планах продажи проекта сверхтяжелого транспорта «Мрия» вплоть до чертежей. Киевский режим опроверг эту информацию, но дыма без огня не бывает.

Транспорт. 15 января 2016 года из Ильичевска (Черноморск) стартовал товарный так называемый «состав Яценюка» по маршруту «Украина-Китай». Или как вещали украинские СМИ «Великий шелковый путь». Предполагалось, что он опередит по времени маршрут через РФ на несколько суток. Точнее на одни сутки. Однако на самом деле все оказалось хуже. Поезд вместо 12 суток ехал 16. Но это не самое плохое. Заказчики груза (Яценюк) не заплатили вовремя. Возвращение состава обещали 17 марта 2016. Но поезд так и застрял в Китайской Народной Республике надолго. На границе с Казахстаном. Увы, но желающих провезти свои грузы на «поезде Яценюка» не оказалось.

Неприятная история вышла и со строительством железной дороги из Киева в Борисполь — «Воздушный экспресс», на которую выдал кредит Китай. 372 млн долл. растворились в воздухе. Еще что-то пойдет Китаю за долги. Что? Китай предпочитает заимствовать технологии и производить продукцию самостоятельно. Предлагая деньги, Китай будет навязывать свои инженерные решения, оборудование и рабочую силу. Партнеру останется долг и предложение рассчитаться активами.

Земля. Апофеоз китайской экспансии на Украине, как предполагают, наступит в тот момент, когда Порошенко протолкнет через Раду снятие моратория на продажу земли. И если купленные и взятые в аренду земли будут полностью или частично выводиться из юридического и дипломатического поля Украины — то собственником ее станет Китай. Причем совсем без войны. И вот как именно. На Украине был производитель лимонной кислоты — Смелянский сахарный завод. Китай резко опустил цену на товар, обанкротил завод, и снова вышел на рынок по высокой цене. Китай рассматривает Украину как заведомо слабого партнера, которого можно брать голыми руками.

И так, собственно, и действует.