ЦБ и Минфин спасли рубль

Минфин и Центробанк помогли рублю завершить понедельник, 13 августа, без потерь. Об этом сообщает «Вести. Экономика».

Издание отмечает, что еще в пятницу, 10 августа, министерство и регулятор отказались от закупок валюты в рамках бюджетного правила, и 13 августа покупки также не совершались, благодаря чему рубль перестал падать.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в течение недели российской валюте ничего не грозит.

«Здравый смысл парочки Минфин-ЦБ возобладал», — заявил стратег Danske Bank A/S Владимир Миклашевский.

По его мнению, пауза в закупках валюты продлится до 22 августа, дня, когда вступят в силу новые американские санкции. После этого станет ясно, останется ли рубль на нынешнем уровне, или произойдет коррекция.

Макростратег АО «Газпромбанк» Дмитрий Долгин добавил, что рубль может укрепиться к доллару в абсолютном выражении, если вернется интерес иностранцев к облигациям федерального займа.