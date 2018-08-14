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ЦБ и Минфин спасли рубль
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ЦБ и Минфин спасли рубль 

Рамблер 2 часа назад
Минфин и Центробанк помогли рублю завершить понедельник, 13 августа, без потерь. Об этом сообщает «Вести. Экономика».
Издание отмечает, что еще в пятницу, 10 августа, министерство и регулятор отказались от закупок валюты в рамках бюджетного правила, и 13 августа покупки также не совершались, благодаря чему рубль перестал падать.
По мнению опрошенных изданием экспертов, в течение недели российской валюте ничего не грозит.
«Здравый смысл парочки Минфин-ЦБ возобладал», — заявил стратег Danske Bank A/S Владимир Миклашевский.
По его мнению, пауза в закупках валюты продлится до 22 августа, дня, когда вступят в силу новые американские санкции. После этого станет ясно, останется ли рубль на нынешнем уровне, или произойдет коррекция.
Макростратег АО «Газпромбанк» Дмитрий Долгин добавил, что рубль может укрепиться к доллару в абсолютном выражении, если вернется интерес иностранцев к облигациям федерального займа.
Госдеп США 8 августа объявил о введении новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Утром 9 августа на фоне этой новости курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года. К 13 августа курс доллара расчетами «на завтра» торговался на уровне в 67,64 рубля. С начала августа российская валюта подешевела к доллару примерно на 8,5 процента.
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