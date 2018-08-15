Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине

Москва уже подготовила ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. По словам главы российского Минтранса Евгения Дитриха, кроме неудобства и дискомфорта такое обоюдное решение двух стран ничего не повлечет. Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика, и без того слабая, окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией.

Министерство транспорта РФ разработало и подготовило ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих . При этом он выразил сомнение, что украинская сторона решится на такой шаг.

«В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет», — приводит слова министра ФАН.

На прошлой неделе глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в стране обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией. На следующий день « Украинские железные дороги » также сообщили о готовности прекратить сообщение с Россией, если киевские власти примут такое решение.

При этом железнодорожный оператор Украины отметил, что поезд Киев — Москва стал самым прибыльным направлением за 2017 год — он принес компании 150 млн гривен прибыли.

Тем не менее, поезда дальнего следования в целом обернулись для компании только убытками — за прошлый год «Укрзализныця» потеряла более 3,5 млрд гривен.

С каждым годом, добавили в компании, сокращается число украинцев, покупающих билеты в Россию. За прошлый год оператор перевез 900 тыс. человек — это в пять раз меньше показателей 2013 года.

При этом число пассажиров продолжает уменьшаться — за семь месяцев текущего года билеты на поезд в Россию купили 454,1 тыс. украинцев, что на 16,4% ниже данных по аналогичному периоду 2017 года.

Между двумя странами в настоящее время курсируют 13 пар поездов.

Также в середине августа в Крымском пограничном управлении ФСБ сообщили о приостановке Украиной работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, передает НСН.

По словам представителей погрануправления, контрольный пост въезда-выезда Каланчак, который расположен напротив российского пункта пропуска Армянск, приостановил пропуск людей и транспортных средств.

Чуть ранее первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов прокомментировал свое более раннее заявление о необходимости прекратить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией.

По его словам, основанием для подобного решения должна стать безопасность граждан Украины и территории страны, а также прекращение «всех по возможности взаимоотношений» с Россией.

«Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — сказал Гданов.

Он также заявил, что такие действия позволят оказать на российскую сторону дополнительное давление и поставить ее в изоляцию.

В свою очередь бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализовать проект российского газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что решение властей о прекращении железнодорожного сообщения с Россией испортит имидж Украины.

«В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам «Северного потока — 2», — сказал Кава.

Однако не все на Украине поддержали эту идею. Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика, и без того слабая, окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией.

По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами ударит, прежде всего, по украинцам, которые работают за границей, а также нанесет огромный ущерб народному хозяйству Украины.

«Миллионы украинцев… украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — задался вопросом парламентарий.

На фоне этого дискурса «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания » рассказала о курсировании лишь одного своего транзитного пассажирского поезда через территорию Украины.

«В настоящее время по территории Украины следует только один поезд компании сообщением Москва-Кишинев», — заявили в пресс-службе ФПК.

В конце прошлого года Омельян также сообщал, что вопрос об отмене железнодорожного сообщения с Россией власти могут решить в 2018 году. При этом он поспешил заверить, что убытки от закрытия движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.