Минфин пытается занять хотя бы 10 млрд рублей 

Минфин России сегодня попытается разместить облигации федерального займа. Учитывая крайне сложную ситуацию на рынках, объем предложения более чем скромный — всего 10 млрд руб. Да и выпуск будет размещаться только один, тогда как обычно ведомство предлагает инвесторам два варианта.
Неделей ранее, напомним, на фоне падения курса рубля и распродаж на долговом рынке Минфин смог продать ОФЗ лишь на 13 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб.
Сейчас доходности на вторичном рынке даже выше, чем неделю назад, и находятся вблизи локальных максимумов.
Итоги аукциона могут частично определить динамику рубля на ближайшую перспективу. Если спрос окажется высоким, возможно, рубль будет иметь шансы на укрепление.
Ну а накануне российская валюта прибавила к доллару около 2%, а евро на Московской бирже подешевел сразу на 2 руб.
Коррекция получилась достаточно мощной, да и на других развивающихся рынках настроения несколько улучшились.
К слову, рублю помогает также начавшийся период налоговых выплат, и экспортеры уже начали продавать валюту. Кроме того, на какое-то время прекратились покупками валюты Минфином, что также снижает давление на рубль.
Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против госбанков и госдолга России
Заявление сенаторов о необходимости расширения санкций против России распространено еще две недели назад, однако полный текст законопроекта обнародован только во вторник, отмечает "Интерфакс". Законопроект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.
Законопроект предлагает ввести новые ограничения для российской финансовой системы. В частности, резидентам США запретят участвовать в операциях с новым госдолгом России, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет распространят на все российские гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения более 14 дней.
Кроме того, законопроект вводит запрет на операции с рядом российских госбанков и предлагает заморозить в США собственность "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк" и "Банк Москвы", который присоединен к ВТБ.
Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 г., но санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новый законопроект может означать запрет для перечисленных банков на проведение стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.