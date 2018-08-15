Минфин пытается занять хотя бы 10 млрд рублей

Минфин России сегодня попытается разместить облигации федерального займа. Учитывая крайне сложную ситуацию на рынках, объем предложения более чем скромный — всего 10 млрд руб. Да и выпуск будет размещаться только один, тогда как обычно ведомство предлагает инвесторам два варианта.

Неделей ранее, напомним, на фоне падения курса рубля и распродаж на долговом рынке Минфин смог продать ОФЗ лишь на 13 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб.

Сейчас доходности на вторичном рынке даже выше, чем неделю назад, и находятся вблизи локальных максимумов.

Итоги аукциона могут частично определить динамику рубля на ближайшую перспективу. Если спрос окажется высоким, возможно, рубль будет иметь шансы на укрепление.

Ну а накануне российская валюта прибавила к доллару около 2%, а евро на Московской бирже подешевел сразу на 2 руб.

Коррекция получилась достаточно мощной, да и на других развивающихся рынках настроения несколько улучшились.

К слову, рублю помогает также начавшийся период налоговых выплат, и экспортеры уже начали продавать валюту. Кроме того, на какое-то время прекратились покупками валюты Минфином, что также снижает давление на рубль.

Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против госбанков и госдолга России

Законопроект предлагает ввести новые ограничения для российской финансовой системы. В частности, резидентам США запретят участвовать в операциях с новым госдолгом России, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет распространят на все российские гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения более 14 дней.

Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк" и Кроме того, законопроект вводит запрет на операции с рядом российских госбанков и предлагает заморозить в США собственность "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ "Банк Москвы" , который присоединен к ВТБ.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 г., но санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новый законопроект может означать запрет для перечисленных банков на проведение стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.