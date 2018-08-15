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Названы вероятные сроки готовности договора о Brexit
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Эксперты назвали вероятные сроки готовности договора о Brexit 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Договор об условиях выхода Британии из Евросоюза вряд ли будет готов к середине октября, более вероятный срок — середина декабря, говорится в исследовании Societe Generale CIB.
Очередной раунд переговоров по Brexit между Евросоюзом и Великобританией пройдет 16-17 августа в Брюсселе, на техническом уровне без участия главных переговорщиков — Мишеля Барнье от ЕС и главы министерства по Brexit Доминика Рааба от Британии. В первый день переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с Ирландией и Северной Ирландией, а во второй — структуру будущих отношений страны и союза после их "развода".
"Предполагаемый дедлайн для завершения соглашения об отделении — это октябрьский саммит ЕС, но мы скептически относимся к тому, что сделка может быть достигнута к этому времени. Декабрьский саммит (намечен на 13-14 декабря) кажется боле вероятным (сроком)", — говорится в исследовании.
Барнье в июле заявил, что соглашение должно быть подготовлено к саммиту Евросоюза 18 октября, чтобы оно успело пройти все процедуры ратификации к дате Brexit — 29 марта 2019 года.
Это соглашение должно включать договоренности по множеству вопросов, среди которых ирландская граница, права граждан ЕС и страны, выполнение Великобританией финансовых обязательств перед ЕС, взятых на себя во время ее членства в союзе. К соглашению может быть приложена политическая декларация, обрисовывающая структуру будущих отношений страны и союза, о которой также еще предстоит договориться.
В Societe Generale CIB считают возможным достижение договоренности об условиях "развода" Британии и Евросоюза — однако "существует серьезный риск, что парламент Соединенного Королевства отклонит ее", пишут они.
"Мы видим вероятность в 80% достижения сделки и ее последующей ратификации", — говорится в материале.
Еврокомиссия в июле призывала страны и институты власти Евросоюза подготовиться к ситуации, когда договоренности об условиях Brexit достичь не удастся. При этом ЕК описывала два основных сценария развития событий.
Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения о "разводе" до 30 марта 2019 года. Это приведет к тому, что законодательство ЕС и его соглашения прекратят применяться к Британии в полном объеме лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть с 1 января 2021 года.
Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта 2019 года. Это, помимо прочего, приведёт к отсутствию переходного периода в отношениях Британии и ЕС. Следовательно, законодательство Евросоюза перестанет применяться к Британии и внутри этой страны уже с 30 марта 2019 года.
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