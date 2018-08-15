Совместные действия РФ и ФРГ зависят от политики США против «Северного потока-2»

Владислав Белов. Очевидно, что тема санкционной политики США будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель — считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Торговая политика США стала фактором напряженности в мире

Напомним, что 18 августа в Германии пройдут двусторонние переговоры между Путиным и Меркель, а в качестве их повестки обозначена текущая ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины, а также практическая реализация газотранспортного проекта «Северный поток-2».

При этом, американское издание The New York Times, опираясь на свои источники, пришло к выводу, что Путин и Меркель могут обсудить и общие контуры взаимодействия в рамках современной санкционной политики президента США Дональда Трампа

На сегодня агрессивная политика американской администрации, которая привела к введению пошлин на сталь и алюминий в отношении России, Китая и государств Евросоюза , а также к выходу из «ядерной сделки» с Ираном, стала главным фактором, который дестабилизирует глобальную политику, включая и сложившуюся систему отношений внутри коллективного Запада.

Таким образом, логично, что Путин и Меркель должны затронуть эту тему на своей двусторонней встрече — с другой стороны, мы не должны забывать про то, что Германия является одним из лидеров западной санкционной политики в отношении России.

Политика США в отношении Ирана вызывает серьезные опасения

В такой ситуации Москва и Берлин могут, конечно, обсудить какие-то контуры совместной политики по действиям Белого дома в мире, но, учитывая зависимость Германии от Соединенных Штатов, все это может быть эффективно только в конкретных ситуациях.

«Меркель и Путин в этом отношении в первую очередь подтвердят приверженность совместному всеобъемлющему плану действий в отношении Ирана и заявят, что Германия и Россия остаются участниками данного международного соглашения», — заключает Белов.

Здесь нужно отметить, что США показательным образом вышли из этого договора, чтобы ввести новые санкции против Ирана, которые будут напрямую касаться и европейских компаний, работающих сегодня в Иране. Это уже привело к конкретному результату, поскольку компании Франции и Германии начали выход из иранской национальной экономики, и это подтверждает всю глубину проблемы.

Ведь очевидно, что если «ядерная сделка» действительно превратится в формальность, а режим односторонних санкций США по своей эффективности будет дублировать отмененные санкции ООН , то Иран задумается о денонсации данного договора.

Есть немало вопросов по «Северному потоку-2»

А это уже очень серьезная проблема для глобальной безопасности, причем речь здесь идет даже не о ракетно-ядерной программе Ирана, а о том, что это автоматически скажется на Ближнем Востоке и станет поводом для новых агрессивных действий США.

«Вторым и более конкретным вопросом, который будет стоять перед Путиным и Меркель, являются перспективы «Северного потока-2». Данный проект сейчас находится под угрозой применения американских санкций в отношении европейских контрагентов «Газопрома», что напрямую затрагивает, как национальные интересы России, так и Германии», — констатирует Белов.

Как замечает Владислав Борисович, это создает реальную опасность того, что крупные европейские игроки могут вследствие этого выйти из финансирования данного проекта, что создаст серьезные проблемы для его практической реализации.

«Очевидно, что данный вопрос будет обсуждаться руководителями России и Германии, а именно что будут делать Москва и Берлин после того, если день «Ч» действительно наступит и американцы введут санкции против «Северного потока-2». Пока же ни Россия, ни Германия, ни Евросоюз не имеют в своем арсенале никаких согласованных мер противодействия», — заключает Белов.

Многое здесь зависит от американской политики

По мнению эксперта, блокирующий закон на санкции США, который в августе был принят в Германии, является хорошей вещью, но на практике нереализуемой, что видно и по последним действиям немецких компаний, которые сейчас уходят из Ирана.

«Поэтому Меркель с Путиным будут обсуждать вопросы возможных совместных действий на тот случай, если энергетическая кооперация между Россией и Евросоюзом подпадет под санкционное давление США», — резюмирует Белов.

Несмотря на сложные внешнеполитические отношения между Россией и Германией, это жизненно важный вопрос для современной немецкой экономики, которая строится на основе потребления газа. Более того, без российского газа ей просто не выжить, хотя бы потому, что Берлин взял курс на поэтапный отказ от атомной энергетики, вследствие чего, в Германии значительно возросло потребление угля.

«Соответственно, действие экстерриториальных санкций Соединенных Штатов против «Северного потока-2» напрямую затрагивает интересы Германии, поэтому Берлин рассчитывает здесь наладить сотрудничество с Москвой», — констатирует Белов.

С другой стороны, мы должны понимать сложность проблемы и то обстоятельство, что все здесь зависит от напора со стороны США. Ведь если американцы приложат максимальные усилия, то они будут иметь шансы сорвать даже такой стратегический проект. К тому же, здесь можно использовать не только санкции, но и геополитический фактор — например, накалить ситуацию в Донбассе.

Впрочем, Трамп явно не хочет парализовывать свои отношения с Путиным, а «Северный поток-2» здесь как раз и является особо чувствительным моментом, поэтому в этом вопросе американцы, скорее всего, не будут перегибать палку.