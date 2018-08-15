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Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
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Тимошенко считает неизбежным падение гривны 

РИА Новости 2 часа назад
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что падение украинской национальной валюты неизбежно.
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В последние две недели наблюдается очередной скачок курса доллара по отношению к гривне. В Нацбанке объяснили незначительные валютные колебания сезонным фактором.
"В бюджет заложили среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 29,3 гривны за доллар, а к концу года вообще — 30,1. А поскольку курс ниже, тем ниже и доходы, которые поступают в бюджет, например, с таможни (там валютные доходы, перечисляют в гривну). Как следствие — общее недовыполнение плана поступлений в госбюджет за семь месяцев этого года составляет 15,8 миллиарда гривен. Нацбанк досрочно перечислил в бюджет все 100% средств, которые должен был перечислить до конца года. Отсюда — дальнейшее падение гривны неизбежно", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.
По ее мнению, политика ответственного за курс гривны Нацбанка "преступна".
"Нацбанк занимается только реализацией имущества от банков, которые он же искусственно обанкротил и ликвидировал, похоронив деньги и надежды миллионов украинцев", — заявила экс-премьер.
Тимошенко ранее заявляла, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.
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