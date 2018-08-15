Рубль стремительно полетел вниз

Рубль ускорил падение вслед за котировками нефти

Усиление снижения котировок нефти негативно отразилось на российской валюте, которая заметно ускорила снижение против доллара и евро, теряя уже более 1 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.47 мск среды рос на 1,2 рубля, до 67,54 рубля, курс евро — на 1,14 рубля, до 76,42 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел при этом на 2,6% — до 70,55 доллара за баррель.

Усиление снижения стоимости нефти последовало за публикацией ранее в среду данных о коммерческих запасах нефти в США . За неделю, завершившуюся 10 августа, эти запасы неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали, напротив, снижения запасов на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей.

"Можно предположить, что снижение рубля отчасти коррелирировано с отчетом по запасам нефти США, но идейно, мне кажется, рынок не находит сейчас какого-то полноценного сопротивления ослаблению курса", — сказал Евгений Кошелев из Росбанка.

По его словам, хоть и наблюдается укрепление на развивающихся рынках, но негативный фон все еще присутствует, и какие-то локальные коррекции в сторону 66,5-66 рублей за доллар могут откупаться рынком просто потому, что пока нет сильного триггера для укрепления рубля. "В ситуации, когда есть даже малейшая причина, например, коррекция нефти или изменение ликвидности на рынке рубль-доллар, она провоцирует ослабление", — добавил он.