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СМИ: Минфин сформирует общую позицию ведомств по изъятию сверхдоходов у металлургов к 17 августа
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СМИ: Минфин сформирует общую позицию ведомств по изъятию сверхдоходов у металлургов к 17 августа 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». К вечеру 16 августа четыре ведомства, которым поручены расчеты по инициативе, должны представить в Минфин свои обоснования.
Фото: Pxhere
Расчетами в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплексов занимались 4 профильных ведомства. Как сообщает ТАСС, Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды должны к вечеру 16 августа представить Минфину свои обоснования. По данным агентства, на их основании ведомство должно сформировать «общее видение вопроса».
Однако агентство отмечает, что пока нет информации о том, какие механизмы могут быть задействованы при изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова»: налоги или другие методы.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что правительство не планирует изымать часть доходов у бизнеса. Однако в то же время первый вице-премьер сообщил, что кабмин, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, которые возникли в результате изменения ситуации на внешних рынках и курсовой разницы.
"При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия. Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат", — отметил министр.
10 августа стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыли у российских металлургов и компаний из химической отрасли, как это происходит в нефтегазовой отрасли.
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