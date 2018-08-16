Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит

Россия и Белоруссия ведут переговоры о выделении нового кредита в $1 млрд Эти средства белорусские власти планируют пустить на оплату уже имеющихся долгов перед РФ. В то же время Москва готовится отнять у Минска другой денежный ресурс — беспошлинную поставку нефтепродуктов. России нужны деньги на выполнение майского указа президента, поэтому дарить деньги правительство РФ никому не будет.

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский сообщил журналистам в среду, что Белоруссия ведет с Россией переговоры о предоставлении ей нового кредита. Речь идет о сумме в $1 млрд

«Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы, и мы на них отвечаем. Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства», — сказал он (цитата по ТАСС).

Под ненаращиванием долгов зампред белорусского кабмина имеет в виду, что новый кредит пойдет на погашение уже имеющихся обязательств.

По словам Матюшевского, в следующем году должна выплатить $3,7 млрд по внешним обязательствам. Из этой суммы половину планируется рефинансировать. Помимо России, Минск собирается разместить облигации внутри страны и в Китае.

Согласно данным Национального банка Белоруссии, на 1 апреля 2018 года внешний госдолг страны составлял $16,9 млрд, на начало года было $17,3 млрд Это исторические максимумы для Белоруссии по объему внешних заимствований.

При этом размер международных (золотовалютных) резервов страны на 1 августа этого года равнялся всего $7,03 млрд Из них активы в иностранной валюте составляли около $4 млрд

Минск рассчитывал взять также кредит через механизм ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), созданного в рамках Евразийского экономического союза . Но пока переговоры не позволили белорусским властям получить кредитные транши.

Одна из проблем, которая осложняет жизнь белорусскому президенту Александру Лукашенко , — это желание Москвы остановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Василий Матюшевский говорит, что пока идут переговоры на уровне вице-премьеров.

По информации агентства Reuters, Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию.

«Российская сторона инициировала прекращение беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Белоруссию нефтепродуктов, объяснив это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в сообщении.

Для возобновления поставок и кредитования Россия требует компенсаций за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты.

В 2017 году российский бюджет недополучил около 12 млрд руб. из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, комментирует аналитик VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Вследствие роста курса доллара и цены нефти в 2019 году потери могли бы увеличиться до 22 млрд руб., но налоговый маневр снижает их до 18,5 млрд руб. Насколько еще будет уменьшена субсидия Белоруссии, зависит от объемов беспошлинного экспорта нефтепродуктов, согласуемых в рамках индикативного баланса, отмечает эксперт.

России сейчас нужны все ресурсы для того, чтобы начать в следующем году выполнять майский указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для этого, по оценкам чиновников, кабмину надо найти дополнительно 8 трлн рублей на следующие шесть лет.

Дарить миллиарды рублей союзной республике в таких условиях никто не будет. А вот дать кредит — это другое дело. Тем более, что и самой Белоруссии обойтись без российских денег будет затруднительно, считает Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Он напоминает, что в конце 2017 года МВФ отказал стране в кредитовании на сумму в $3 млрд Фонд требовал снижения доли госсектора в экономике, а также свободного регулирования цен на коммунальные услуги. В этом свете займ на $1 млрд от России, которая не требует проведения структурных реформ, в условиях выплаты $3,7 млрд по внешним долгам выгоден для Белоруссии.

«Для диверсификации рисков власти Белоруссии активно развивают отношения с Китаем, однако размер займа, который власти страны планируют взять в КНР, не превышает $0,5 млрд РФ и Китай — наиболее выгодные для Белоруссии кредиторы на текущий момент», — полагает Безуглов.

Стоит также учесть, что практически со 100-процентной вероятностью эти деньги де-факто останутся в России, поскольку ими будут погашены прежние долги Белоруссии перед Москвой. РФ регулярно выдает такие займы. Например, в прошлом году был одобрен транш на $700 млн В материалах к кредитному соглашению говорилось, что кредит будет выдан «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Белорусский президент Александр Лукашенко, правда, так не считает. Он в последнее время в крайне негативном ключе высказывается о сотрудничестве с Россией.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — сказал недавно Лукашенко.

В то же время можно считать риторику белорусского президента переговорной тактикой. Так уже не раз бывало, что Лукашенко «бомбит» Москву, потом получает очередной кредит, и все успокаивается до того момента, как у него снова не закончатся деньги.