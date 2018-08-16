Турция вслед за Россией избавляется от долларов

Турция вслед за Россией избавляется от американского госдолга. Согласно данным американского казначейства с конца 2017 г. объем трежерис в резервах ЦБ Турции сократился на 52%, при этом в мае абсолютная цифра составляла $32,6 млрд, а в июне — уже менее $30 млрд

Таким образом, Турция, как и Россия, покинула список крупнейших держателей госдолга США, где пороговым значением выступает отметка $30 млрд

Отмечу, что согласно опубликованной несколько часов назад статистике наша страна более не прибегала к активным операциям и сохранила объем трежерис в размере $14,9 млрд

Напомню, что в начале года в ЗВР Банка России находилось трежерис на сумму около $100 млрд, то есть менее чем за полгода все эти бумаги были почти полностью ликвидированы. Основная интрига заключается в том, когда свою распродажу начнет Китай — крупнейший держатель трежерис.

В июне КНР сократила свои вложения всего на $4,5 млрд

В целом американский госдолг сейчас выступает не объектом инвестиций, а объектом дивестиций. В июне наблюдалась масштабная распродажа трежерис со стороны как официальных учреждений, так и частных финансовых институтов, в общем сложности почти на $50 млрд

Одним из наиболее активных продавцов стала Япония — союзник Америки. Страна продала трежерис на $18,4 млрд США, сократив вложения до минимума с октября 2011 г.