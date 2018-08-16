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Турция обжалует в ВТО пошлины США
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Турция обжалует в ВТО увеличение пошлин США на турецкую сталь 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Турция намерена обжаловать решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО), заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
"Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО", — сказала Пекджан на полях совещания послов и постоянных представителей Турции в международных организациях в Анкаре.
Ее цитирует агентство Anadolu.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллионов долларов.
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