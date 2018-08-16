Трамп намерен спасти металлургию США пошлинами 

Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт металлов спасут оказавшуюся под угрозой американскую металлургию. Эту отрасль Трамп назвал важной для национальной безопасности.
Трамп заявил, что намерен создать внутреннюю конкуренцию между металлургами США. При этом цены на сталь в США, которые сперва могут вырасти, в конечном счете снизятся. Трамп отметил, что новые заводы, которые открывают металлургические компании в США, свидетельствуют о том, что пошлины работают, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят в окрестностях Берлина ответные меры на непредсказуемую политику администрации Трампа.