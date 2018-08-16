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Преемник Кудрина оставит его без работы
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Преемник Кудрина оставит его без работы 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Минфин собирается проводить собственный аудит расходов бюджета. Такая возможность прописана в проекте постановления правительства, которое опубликовано на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Сейчас эти функции возложены на Счетную палату под руководством Алексея Кудрина.
«Обзоры (аудит) бюджетных расходов — систематический анализ бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого (приемлемых) из них», — говорится в одном из приложений к документу.
Под проверку не попадут трансферты из бюджета в адрес внебюджетных фондов (пенсионного, медицинского и социального страхования), а также дотации, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, на обслуживание госдолга и на программу вооружения.
При этом отмечается, что к проверкам будут привлекаться и другие ведомства, а их результаты будут публиковаться в открытом доступе. Кроме того, аудит и его результаты не должны навредить социально-экономическому развитию России и противоречить целям государственной политики.
Сейчас аудитом государственных расходов занимается Счетная палата, которую в мае возглавил Алексей Кудрин. С 2000 по 2011 годы он был министром финансов, но вынужден был оставить пост после конфликта с премьер-министром Дмитрием Медведевым осенью 2011 года. Его преемником стал Антон Силуанов, который до сих пор руководит ведомством, а в апреле стал еще и первым вице-премьером.
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