Дефолты в странах мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 лет назад, 17 августа 1998 года, в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств, приведший к острому кризису финансовой системы страны.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об аналогичных дефолтах в разных странах мира.

Дефолт (англ. default — невыполнение обязательств) — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как компаниями и частными лицами, так и государствами (суверенный дефолт), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Суверенный дефолт наступает в том случае, если государство не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними частными кредиторами (как правило, коммерческими банками). При этом международные рейтинговые агентства не считают дефолтом объявление государства о невозможности расплачиваться по обязательствам перед международными кредитными организациями, такими как Международный валютный фонд (МВФ), Европейский центробанк (ЕЦБ) или Всемирный банк

За последние 40 лет в мире произошло несколько десятков суверенных дефолтов по обязательствам перед иностранными кредиторами. Среди них наиболее крупные (более $1 млрд) происходили в Мексике (1982), Бразилии (1987), России (1998), Эквадоре (1999), Аргентине (2001), Греции (2012, 2015) и на Украине (2016).

20 августа 1982 года Мексика объявила, что приостанавливает обслуживание внешнего долга на сумму $80 млрд Кризис был спровоцирован падением мировых цен на нефть, ростом процентных ставок и выводом капиталов. Дефолт в Мексике стал первым в цепочке последовавших финансовых потрясений более чем в 40 странах мира. В 1989 г. при посредничестве МВФ и Всемирного банка была запущена программа поддержки пострадавших от кризиса государств. Она известна как «план Брейди» (Brady Plan; назван по имени Николаса Брейди , министра финансов США, который предложил программу).

В ее рамках долг Мексики был конвертирован в специальные долгосрочные ценные бумаги, гарантированные казначейскими облигациями США. Благодаря этой программе в феврале 1990 года Мексике вновь был открыт доступ к внешним займам. Ввиду того, что в период кризиса существенно пострадало большинство стран Латинской Америки, 1980-е годы в этом регионе называют «потерянным десятилетием».

19 февраля 1987 года Бразилия объявила о приостановке выплат по внешним долгам на сумму $68 млрд В сентябре 1988 года правительство при поддержке МВФ договорилось о реструктуризации задолженности. Однако в 1989 году МВФ приостановил оказание помощи, сославшись на несоблюдение бразильским правительством условий займа. Вслед за Мексикой Бразилия была вынуждена присоединиться к «плану Брейди», и в июле 1992 года ей удалось заключить с кредиторами соглашение о реструктуризации долгов.

26 сентября 1999 года президент Эквадора Хамиль Мауад объявил о неспособности страны обслуживать в полном объеме облигации, выпущенные в рамках «плана Брейди». Эти затруднения были вызваны азиатским кризисом, разразившимся в 1997 году, ростом процентных ставок в странах-кредиторах, падением экспорта и выводом капиталов. Мораторий на выплаты коснулся облигаций на сумму $6,5 млрд

В целях сдерживания гиперинфляции в январе 2000 году Хамиль Мауад подписал декрет о замене национальной валюты сукре на американский доллар. В июле 2000 года правительство предложило программу по реструктуризации долга. В следующем месяце были выпущены новые облигации двух типов, рассчитанные на 12 и 30 лет.

23 декабря 2001 года временный президент Аргентины Адольфо Родригес Саа объявил самый крупный в мировой истории дефолт. Его причиной стала экономическая политика, проводимая в период правления президента Карлоса Сауля Менема (1989-1999), которая не смогла обеспечить условия для устойчивого роста. Новые кредиты, полученные от МВФ при президенте Фернандо де ла Руа (1999-2001), не способствовали исправлению ситуации. В итоге правительство ввело мораторий на платежи по обслуживанию $82 млрд госдолга.

Общий объем госдолга на тот момент достигал $144,5 млрд В 2005 и 2010 годах Аргентине удалось договориться о реструктуризации 92,4% задолженности на сумму около $100 млрд В 2006 году Буэнос-Айрес досрочно погасил долг перед МВФ в размере $9,8 млрд Окончательно суверенный долг Аргентины был реструктуризован в ноябре 2016 года.

В 2012 году в Греции международные рейтинговые агентства дважды определяли финансово-экономическую ситуацию как дефолт. К 2009 году в стране начали проявляться признаки экономического кризиса, причиной которого, в частности, стало массовое уклонение от налогов. В 2010 году госдолг составил €330 млрд (свыше 110% от ВВП). С 2010 года Евросоюз и МВФ выделили Греции кредиты на €240 млрд в рамках двух программ международной финансовой помощи. Составной частью второй программы стал план PSI, предполагающий участие частного сектора в обмене старых греческих облигаций на новые.

В конце февраля — начале марта 2012 года международные рейтинговые агентства Standard&Poors и Moody’s, а также Международная ассоциация свопов и деривативов признали, что проведенная правительством Греции реструктуризация госдолга представляет собой дефолт. 12 марта Греция завершила обмен облигаций на €177 млрд, из-за чего частные инвесторы потеряли до 75% средств, вложенных в старые ценные бумаги. В этот же день Еврогруппа приняла принципиальное решение по запуску второй программы помощи Греции.

6 декабря агентство S&P понизило кредитный уровень Греции до выборочного дефолта в связи с начавшейся в стране операцией по обратному выкупу греческим правительством своих облигаций со скидкой в 60-70% к номинальной цене с целью сокращения задолженности страны на €20 млрд На этой процедуре настаивали международные кредиторы Греции, в частности МВФ. В третий раз дефолт Греция объявила 1 июля 2015 года, не погасив вовремя задолженность перед МВФ в размере €1,54 млрд Это произошло из-за срыва переговоров по ранее утвержденной программе реструктуризации задолженности между новым премьер-министром Алексисом Ципрасом и кредиторами.

Договоренности о ее реализации удалось достичь только 13 июля 2015 года. В июне 2018 года еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту. Ожидается, что 21 августа завершится программа ЕС по оказанию Греции финансовой помощи.

3 августа 2015 года Пуэрто-Рико (свободно ассоциированное государство с США) впервые в своей истории объявило дефолт. Выплатив всего $628 тыс. из необходимых $58 млн, остров оказался более не способен обслуживать кредитные обязательства перед Public Finance Corporation, дочерней корпорацией Государственного банка развития. Основные потери понесли рядовые пуэрториканцы, так как именно они являлись держателями большинства просроченных облигаций.

На этом проблемы островного государства не закончились, страна объявила дефолт по десяткам других внешних и внутренних обязательств. По состоянию на август 2018 года число невыплаченных обязательств Пуэрто-Рико достигло $125 млрд, в том числе $50 млрд — своим пенсионерам.

1 января 2016 года Украина допустила суверенный дефолт, не выплатив очередной транш по возврату российского кредита в $3 млрд, предоставленного в декабре 2013 года. При этом ранее власти Украины отказались признавать эту задолженность — 18 декабря 2015 года мораторий на выплату по нему наложила Верховная рада

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона. 29 марта 2017 года суд удовлетворил иск России, признав, что Украина обязана выплатить задолженность в $3 млрд, а также $75 млнкупонного дохода, штрафные проценты и возместить судебные расходы. Украинская сторона выплатила только судебные издержки и подала апелляцию на это решение в Апелляционный суд Англии и Уэльса. Она еще не рассмотрена.