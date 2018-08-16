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Ведомство Орешкина выступает против изъятия сверхдоходов
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Ведомство Орешкина выступает против изъятия сверхдоходов 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство экономического развития РФ высказалось против изъятия сверхприбыли у российских металлургов и нефтехимических компаний. Сейчас заключение на законопроект готовят Минфин, Минпроморг и другие ведомства, в целом, они не видят необходимости в изъятии сверхдоходов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«ФедералПресс» напоминает, что четырем министерствам поручено представить расчеты относительно инициативы по изъятию сверхдоходов у металлургических и химических компаний.
Общая позиция правительства должна быть сформирована 17 августа.
На прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов написал Путину письмо. Он предложил увеличить налоговую нагрузку на металлургические, химические и горнодобывающие предприятия. По мнению Белоусова, эта мера позволит увеличить доходы бюджета на 513 млрд рублей
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