Ведомство Орешкина выступает против изъятия сверхдоходов 

Министерство экономического развития РФ высказалось против изъятия сверхприбыли у российских металлургов и нефтехимических компаний. Сейчас заключение на законопроект готовят Минфин, Минпроморг и другие ведомства, в целом, они не видят необходимости в изъятии сверхдоходов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«ФедералПресс» напоминает, что четырем министерствам поручено представить расчеты относительно инициативы по изъятию сверхдоходов у металлургических и химических компаний.
Общая позиция правительства должна быть сформирована 17 августа.
На прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов написал Путину письмо. Он предложил увеличить налоговую нагрузку на металлургические, химические и горнодобывающие предприятия. По мнению Белоусова, эта мера позволит увеличить доходы бюджета на 513 млрд рублей