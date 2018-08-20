Ещё
Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1184.12
–0.03 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1437
–0.0116
06.08
1.1554
17.08
13.08
08.08

Деноминация в Венесуэле: выдержит ли новый боливар? 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: David Mercado/Reuters
С понедельника, 20 августа, в Венесуэле вступает в обращение новый суверенный боливар. Президент страны Николас Мадуро объявил этот день выходным, чтобы население могло адаптироваться к новым деньгам. С венесуэльской купюры исчезли сразу пять нулей, передает РИА Новости.
Сначала предполагалось, что деноминация пройдет 4 июня, однако затем она была отложена до августа.
С 20 августа в стране будут ходить сразу две валюты — криптовалюта "петро" и привязанный к ней боливар. Старые боливары также остаются в обороте до тех пор, пока не исчезнут. "Петро" обеспечена нефтью: таким образом, Венесуэла стала первой страной, имеющей криптовалюту, обеспечиваемую нефтью.
Президент Венесуэлы также увеличил минимальную заработную плату — сразу в 60 раз. Она составляет половину одного "петро" или 1800 новых боливаров.
Но выдержит ли боливар? Некоторые эксперты сомневаются в эффективности деноминации. В Венесуэле продолжается гиперинфляция, экономические условия остаются сложными. Аналитики сравнивают положение в стране с тем, что было на Кубе (где также было две валюты — песо и конвертируемый песо) в ее худшие времена: доходов нет, внешний долг растет, проценты страна платить не в состоянии. Как будет развиваться ситуация на рынке Венесуэлы после введения новой валюты, никто предсказать не может.
МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция в стране составит миллион процентов. Это приближает ситуацию в Венесуэле к ситуации в Германии в 1923 году или в Зимбабве в 2000-е годы. Сейчас на черном рынке доллар стоит 6 миллионов старых боливаров (или 60 новых).
Власти Венесуэлы сняли ограничения на обмен валют и объявили либерализацию доллара. Обмен валюты будет проводиться по курсу, основанному на стоимости "петро" и аукционной стоимости доллара.
Вести.Ru: последние новости
Водочную "крепость" приведут к общему знаменателю Киев подготовил запрет на пассажирское сообщение с Россией СП-2 грозят американские санкции
Комментарии3  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию352
Названы точные даты отмены роуминга в России3
Изменилась цена «слабой» водки
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды269
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение