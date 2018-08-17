Названы самые хрупкие экономики мира после Турции 

Экономисты Bloomberg Зиад Дауд и Том Орлик назвали пятерку стран, которые наиболее уязвимы к грозящему вот-вот разразиться глобальному финансово-экономическому кризису. Возглавляет этот список Турция, которая уже вступила в полосу потрясений и пережила обвал своей национальной валюты по отношению к доллару США.
«Новая «хрупкая пятерка» экономик, объединенных проблемами крупного дефицита платежного баланса и значительного внешнего долга, — это Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика», — сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции обзор «Турецкая лира разрушена — кто следующий?».
Курс турецкой лиры к доллару за последний месяц обрушился на 20%, с начала года падение достигло почти 40%. Президент Реджеп Эрдоган объясняет это политическими причинами, обвиняя США в развязывании экономической войны.
Остальные названные страны «показывают симптомы, схожие с турецкими, хотя и не столь резкие», отмечают авторы исследования. Россия в список не попала, очевидно, по причине своего небольшого внешнего долга, хотя и остается уязвима к возможному падению цен на нефть и другие сырьевые товары, а также торговым санкциям.
Как сообщал «Ридус», ФРС и власти США меняют сложившуюся в мире экономическую модель под свои новые потребности, повышая ключевую ставку, в связи с чем инвесторы предпочитают сокращать вложения в экономики развивающихся стран и отправлять свои капиталы в Америку, а правительства стран с высоким уровнем внешнего долга испытывают проблемы с его погашением и обслуживанием.