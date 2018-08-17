В РФ разработан проект по увеличению экспорта продуктов

Минсельхоз разработал проект по увеличению поставок продовольствия за рубеж

Планируется, что основой для увеличения экспортного потенциала послужат колбасные и кондитерские изделия.

Министерство сельского хозяйства России разработали проект по удвоению поставок продовольствия за рубеж. Таким образом, планируется увеличить объем экспорта в два раза и поднять цифру дохода до 45 миллиардов долларов. Такая цель была поставлена президентом России Владимиром Путиным в числе прочих в его майском указе.

Планируется, что основой для увеличения экспортного потенциала послужат колбасные и кондитерские изделия. Для достижения поставленной задачи необходимо добавить к нынешнему экспортному объему еще более 40 миллионов тонн продукции. В прошлом, 2017 году, по сравнению с 2016, объем поднялся на 65 миллионов тонн.

Минсельхоз разрабатывает целый комплекс мероприятий, в том числе федеральный проект, проект которого будет представлен правительству 1 октября 2018 года. Речь в нем идет в том числе о производстве новых продуктов — о кондитерских и колбасных изделиях, напитках, крахмале, сиропе и пищевом спирте. Об этом сообщают «Известия».