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Трамп пригрозил Турции сокращением расходов
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Трамп пригрозил Турции сокращением расходов 

News.ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обещает «сократить расходы» на Турцию. Новая угроза была озвучена в связи с судьбой пастора Эндрю Брансона.
По его словам, Турция на протяжении многих лет «использует» США.
Американский лидер подчеркнул, что не намерен платить турецкому правительству за освобождение пастора, который является «великим патриотом».
«Сейчас они держат нашего замечательного христианского пастора. Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, но мы сэкономим на Турции», — заявил Трамп.
Отношения между США и Турцией обострились, в частности, из-за американского пастора Эндрю Брансона, которого власти Турции задержали два года назад. Американский вице-президент Майк Пенс предупредил Анкару «не испытывать терпение Трампа», потребовав освободить пастора.
Ранее News.ru писал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнил политику США в отношении Турции с ковбойскими фильмами.
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