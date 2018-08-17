Трамп пригрозил Турции сокращением расходов

По его словам, Турция на протяжении многих лет «использует» США.

Американский лидер подчеркнул, что не намерен платить турецкому правительству за освобождение пастора, который является «великим патриотом».

«Сейчас они держат нашего замечательного христианского пастора. Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, но мы сэкономим на Турции», — заявил Трамп.