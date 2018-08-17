Экс-глава ЦБ оценил риск дефолта в России 

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил, что России не угрожает дефолт, а современная ситуация в экономике не напоминает 90-е годы. Об этом сообщает ТАСС.
Дубинин пояснил, что у России нет существенного государственного долга: он находится на уровне ниже 20 процентов ВВП. Кроме того, экс-глава ЦБ назвал относительно устойчивой банковскую систему страны.
«Дефолт нам не угрожает ни в каком виде», — подчеркнул он.
Дубинин добавил, что мировой системе вряд ли угрожает кризис масштаба 2008-2009 годов. По его мнению, мировая экономика приспособилась к вызовам, с которыми сталкивается.
Кризис 1998 года Дубинин назвал креативным разрушением, сославшись на экономиста Йозефа Шумпетера. Он добавил, что теперь России необходимо выйти на более высокий уровень производительности труда.
«Если Россия не выйдет на уровень производительности труда хотя бы среднеевропейский, то страна так и будет идти сложным путем», — подчеркнул он.
Ранее биржевые аналитики, опрошенные Business FM, предупредили о новом глобальном кризисе, похожем на азиатский кризис 1998 года. Те события привели к падению цен на сырье, что стало одной из причин российского экономического кризиса 1998 года.
Однако эксперты РИА Новости заявили, что Россия научилась на ошибках, поэтому кризис не повторится. По их мнению, с того времени экономика РФ серьезно изменилась, и в стране появились цивилизованные рыночные институты. Доля теневой экономики, по разным оценкам, упала с 40 до 10-15 процентов. Также упали уровни инфляции и безработицы, а многие промышленные предприятия снова заработали.