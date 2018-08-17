Экс-глава ЦБ оценил риск дефолта в России

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил, что России не угрожает дефолт, а современная ситуация в экономике не напоминает 90-е годы. Об этом сообщает ТАСС.

Дубинин пояснил, что у России нет существенного государственного долга: он находится на уровне ниже 20 процентов ВВП. Кроме того, экс-глава ЦБ назвал относительно устойчивой банковскую систему страны.

«Дефолт нам не угрожает ни в каком виде», — подчеркнул он.

Дубинин добавил, что мировой системе вряд ли угрожает кризис масштаба 2008-2009 годов. По его мнению, мировая экономика приспособилась к вызовам, с которыми сталкивается.

Кризис 1998 года Дубинин назвал креативным разрушением, сославшись на экономиста Йозефа Шумпетера . Он добавил, что теперь России необходимо выйти на более высокий уровень производительности труда.

«Если Россия не выйдет на уровень производительности труда хотя бы среднеевропейский, то страна так и будет идти сложным путем», — подчеркнул он.

Ранее биржевые аналитики, опрошенные Business FM , предупредили о новом глобальном кризисе, похожем на азиатский кризис 1998 года. Те события привели к падению цен на сырье, что стало одной из причин российского экономического кризиса 1998 года.