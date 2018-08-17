Трамп намерен поразить Россию в самое сердце

На этой неделе на торгах в Лондоне нефть марки brent подешевела до уровня 71 доллар за баррель, обновив тем самым четырехмесячное «дно».

Нефть падает, и что нам с этого?

Первый и самый логичный вопрос в контексте описываемых событий звучит предельно просто: пусть нефть и достигла четырехмесячного «дна», но при этом она продолжает стоить более 70 долларов за баррель, в связи с чем, стоит ли вообще волноваться по этому поводу.

К сожалению, поводы для беспокойства действительно есть и они весьма серьезные.

Аргентина, Турция, Индия — вот далеко не полный список стран, в полной мере вкусивших плоды разворачивающегося глобального кризиса. Пока его жертвами стали развивающиеся страны, почувствовавшие «вкус к жизни» в десятилетний период дешевого доллара. Час расплаты настал сегодня, когда США , в том числе и по воле своего нынешнего президента, меняет сложившуюся модель под свои новые потребности. Им больше не нужен слабый доллар, в связи с чем ФРС , подобно гигантскому пылесосу, принялась высасывать зеленые бумажки отовсюду, куда ее же щедрой рукой они были заброшены десятилетие назад.

Турция, Аргентина и ЮАР стали первыми жертвами этого процесса. Насколько масштабны потери этих стран станет понятно чуть позже. Но уже сейчас, глядя на все ту же Турцию, можно говорить о том, что экономика этой страны получила удар от которого ей трудно будет оправиться.

На этом безрадостном фоне ситуация в России выглядит несравненно лучше, хотя и она де-факто входит в ту же самую «развивающуюся» когорту, что и указанные выше страны. Что же позволило ей не последовать по пути Турции, и удастся ли ей сохранить этот статус-кво в дальнейшем?

Здесь мы подходим к главному отличию российского кейса от всех остальных. Когда турецкую экономику било и ломало штормом нового кризиса, а лира со свистом летела вниз, на российском рынке ощущалась лишь «умеренная зыбь». Падение рубля по отношению к доллару и евро несравнимо с тем, что произошло с турецкой лирой.

Причина тому в «нефтяном якоре», на котором по-прежнему стоит корабль российской экономики. Пусть он давно уже никуда не движется, но в нынешней ситуации, когда других уже разметало штормом по скалам, это возможно даже и лучше.

Высокие нефтяные цены и отсутствие значительного внешнего долга надежно страхуют Россию от повторения ситуации 1998 года. И пока нефть будет оставаться дорогой, есть вероятность, что Россия выстоит в надвигающихся передрягах, даже несмотря на жесткие санкции.

Другой и уже не столь обнадеживающий вывод заключается в том, что будучи сорванной с этого «якоря», Россия теряет свое главное преимущество и оказывается в состоянии той же Турции или ЮАР.

Сорвет ли Трамп Россию с «нефтяного якоря»?

В свете всего сказанного выше, стоит внимательнейшим образом посмотреть на происходящее на валютном рынке, так как важно понять, что именно сегодня движет вниз нефтяные цены.

Бесспорно, на котировки давит (и уже достаточно давно) избыток нефти на рынке, но это далеко не главная причина нынешнего удешевления барреля.

Еще в начале июля Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, приведшим к тому, что последний согласился увеличить добычу на 2 млн баррелей в день. Что пообещал Трамп Аль Сауду, не столь важно, возможно речь идет о поставках оружия или военной помощи в решении Эр-Риядом своих геополитических задач. Но факт остается фактом — после этой встречи, нефть начала дешеветь.

По итогам июля государственная нефтяная компания Saudi Aramco ежедневно добывала 10,65 млн баррелей. По данным Bloomberg, ссылающегося на информацию по отгрузке танкеров, за месяц объем добычи в Саудовской Аравии взлетел на 230 тысяч баррелей в сутки. В итоге, в июле Saudi Aramco полностью компенсировала спад производства у других членов ОПЕК . В небытие отправились и все прежние договоренности с Россией о сокращении добычи с целью недопущения снижения цен.

Судя по всему, настало время проводить аналогии с событиями второй половины прошлого века. Тогда Саудовская Аравия и другие ближневосточные нефтедобытчики по «просьбе» США обвалили нефтяные цены, лишив СССР одного из главных источников доходов, решив тем самым его судьбу.

Возможен ли подобный сценарий сегодня?

Теоретически, да.

По крайней мере, этого совсем не исключают эксперты. Так, по мнению аналитика OPIS Тома Клоза, рынок нефти уже сейчас находится на пороге сильных движений. Их результатом может стать обвал котировок до 50 долларов за баррель.

Схожего мнения придерживается и стратег InTheMoneyStocks Гаррет Солоуэй. По его мнению, в снижении цен к выборам в конгресс, которые состоятся в ноябре, заинтересован Трамп. При этом, по мнению эксперта, у американского президента есть все возможности к осени снизить стоимость барреля до 50−60 долларов.

А что Россия?

Нефть по 50 долларов за баррель не означает полного коллапса отечественной экономики, хотя и достижение этого уровня равносильно включению уже даже не желтой, а красной аварийной лампы. Вкупе с уже имеющимися и будущими санкциями это приведет к практически гарантированному обвалу рубля. Волшебный «нефтяной якорь» будет окончательно сорван, после чего, аналогии с Турцией могут оказаться более ясными и отчетливыми.