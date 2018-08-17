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«Такого ужаса точно не может быть»: финансовый эксперт о повторе дефолта двадцатилетней давности
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«Такого ужаса точно не может быть»: финансовый эксперт о повторе дефолта двадцатилетней давности 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Финансовый омбудсмен Павел Медведев напомнил о российском дефолте в конце девяностых и обнадежил, что подобный «ужас» не повторится в современной России. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ужас двадцатилетней давности состоял в том, что правительство не могло наполнить бюджет и заимствовало на рынке. Так как дыра в бюджете была грандиозной, не похожей ни на что теперешнее, ее начали заполнять за счет заимствования
Павел Медведев.
По его словам, заимствовать можно было только по высокой цене (десятки процентов), так как уровень доверия был не очень высок. Затем выяснилось, что надо откуда-то брать средства для выплаты этих процентов.
«В следующий раз приходилось платить уже много десятков процентов — за новые деньги, которые были необходимы, чтобы расплатиться с теми, кто дал взаймы. В конце концов, были короткие периоды, когда стоимость заимствования дошла до 250 процентов», — отметил специалист.
Он пояснил, что коридор для валюты был устроен для того, чтобы создать у граждан благоприятное представление об экономике. Было разрешено плавное повышение стоимости валюты без фиксированного курса. «Беда была в том, что надо было расплачиваться с долгами, а денег для этого не было», — продолжил Медведев.
В заключении он обнадежил, что подобный кризис невозможен в наши дни. «Если и есть тревога, то она не сконцентрирована на коротком отрезке времени. Опасений, что мы с кем-то не расплатимся, — такого нет», — подытожил эксперт.
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