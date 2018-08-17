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Санкции против российских нефтяников назвали тщетными
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Новые санкции против российских нефтяников назвали тщетными 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые антироссийские санкции, которые их авторы называют «адскими», почти не повлияют на отечественную нефтегазовую отрасль, пишет Reuters. За четыре года ограничений она успела приспособиться к ним.
Западные санкции против нефтяников были введены еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма, пишет агентство. Поначалу они сильно осложнили работу компаний, которые лишились возможности занимать деньги на Западе и закупать европейские и американские технологии. Однако они смогли довольно быстро перестроиться и начать получать финансирование у российских государственных банков, а также производить собственные разработки взамен утраченных иностранных.
Во многом именно поэтому акции российских нефтегазовых компаний устойчивы к внешним потрясениям. Их котировки, в отличие от всего российского фондового рынка, не опустились после объявления о новых готовящихся санкциях против России, а даже, наоборот, выросли на два процента.
Также увеличилась и добыча крупнейших компаний. Этому способствовало в том числе и решение в рамках соглашения ОПЕК+: в июне его участники договорились повысить суточные квоты, чтобы заместить сокращение добычи в Венесуэле. Наконец, отмечает агентство, на руку российским нефтяникам играет ослабление рубля, ведь оно увеличивает их выручку, поскольку цены на нефть установлены в долларах.
Единственный сценарий, при котором российской нефтяной промышленности был бы нанесен действительно серьезный урон, связан с полным запретом на экспорт нефти, как это происходило с Ираном. Однако это маловероятно, поскольку сами США импортируют много топлива, и эмбарго неизбежно поднимет цены на него.
В начале августа группа сенаторов-республиканцев подготовила законопроект о новых санкциях против России. В частности, они коснутся и нефтегазового сектора. Американским гражданам будет запрещено сотрудничать с российскими проектами по добыче нефти и инвестировать в них. Сами авторы назвали документ «законопроектом из ада».
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