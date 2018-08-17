Новое падение: куда рухнет рубль

Финансовая система России стабильна, заверяют в Кремле. Несмотря на это только слухи о введении возможных санкций в отношении России приводят к падению национальной валюты на 7%. При этом эксперты предрекают, что если введение санкций состоится, то еще 8-10% инвесторов выйдут из российских бумаг. Если это произойдет, российская валюта будет торговаться на уровне 70-73 рубля за американский доллар, говорят эксперты.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля.

«Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — сказал Песков.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на субботу, 18 августа, составил 66,88 рублей за американский доллар. Курс евро при этом вырос до 76,18 рублей.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты предупреждали, что российская валюта может обвалиться, если США 22 августа введут санкции. Стремительное падение рубля происходило и на прошлой неделе, когда российская валюта падала только на слухах о возможном обвале.

На этой неделе конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект сенаторов о новых санкциях против России. Законопроект носит название «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Документ содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

Как следует из официальной версии документа, «суверенным долгом» авторы законопроекта считают не только облигации Федерального казначейства , Банка России или Фонда национального благосостояния и своповые валютные линии с ЦБ, Казначейством или ФНБ, но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который, по мнению президента США, представляет собой суверенный долг российского правительства

Введение санкций США против российского госдолга может привести к оттоку 8-10% инвесторов из суверенных долговых бумаг РФ, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

8% российского госдолга держат американские резиденты, которые в случае введения санкций будут избавляться от российских долговых бумаг, полагают в АКРА.

Также эксперты считают, что из числа держателей российского госдолга выйдет норвежский суверенный фонд GPFG, который объявил о своей инвестиционной политике. Так, на начало 2018 года его доля в госдолге России составляла 1,4%.

При этом вложения в российский госдолг могут сократиться еще сильнее — до 12%. Это произойдет в случае, если учитывать не только санкции, но и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки. Тогда равновесные ставки рублевых заимствований России вырастут на 0,5-0,8 п. п.

Так, на фоне желания инвесторов наращивать вложения в защитные активы инвесторы в последнее время сокращают свои вложения в рынки развивающихся стран. В результате выхода инвесторов из долговых бумаг развивающихся стран в последнее время активно снижались мексиканский песо, российский рубль и турецкая лира.

При этом если рубль в рамках этой коррекции опустился на 7%, то турецкая лира — более чем на 10%.

В частности, за неделю до 13 августа турецкая национальная валюта рекордно рухнула на 10,84%, 13 августа она опустилась даже до 7 лир за доллар США, но после объявления Центробанка Турции о стабилизационных мерах началось ее постепенное восстановление.

«Российские гособлигации на фоне готовящихся санкций в отношении нового российского госдолга практически безостановочно падают вторую неделю подряд, за это время индекс гособлигаций RGBI опустился с 140 п. до 134,6 п. С начала месяца индикатор RGBI уже потерял 3,7%. Распродажа ОФЗ создает дополнительное давление на рубль», — комментирует аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Массовый выход нерезидентов из облигаций федерального займа неминуемо приведет к ослаблению рубля, и оно может оказаться весьма существенным, считает Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

«Отток иностранного капитала из ОФЗ, как правило, сопровождается массовыми конвертациями рублей в иностранную валюту, иными словами — на российском рынке резко падает спрос на рубли и возрастает на валюту. Как раз из-за ОФЗ рубль за последние полтора года стал таким чувствительным к геополитическим рискам. Санкции и прочие риски геополитического характера провоцируют резкий отток средств нерезидентов из облигаций», — говорит эксперт.

Так, с начала этого года доля ОФЗ, находящихся на руках нерезидентов, уже сократилась почти на 5 п.п. и сейчас составляет 28,2%. В результате с начала года во многом из-за выхода нерезидентов рубль упал на 13%, говорит Жанна Кулакова.

При этом, как следует из исследования АКРА, каждая 12-я облигация принадлежит сейчас американцам.

Введение санкций и как следствие выход этих инвесторов усилит давление на национальную валюту, что приведет к падению рубля на 5% до 70-73 рублей, считают в «Фридом Финанс».

«Девальвация может продолжиться к уровню 70 рублей за доллар уже после введения санкций 22 августа. Темпы падения будут зависеть от активности спекулянтов», — комментирует Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».