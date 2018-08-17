Россия уступила лидерство по нефти

Саудовская Аравия обошла Россию по нефти

Доказанные запасы нефти государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по итогам 2017 года составили 256,737 млрд баррелей. Это в три раза больше, чем аналогичный показатель России.

По состоянию на 1 января текущего года российские нефтяные запасы составили 80 млрд баррелей.

При этом, по данным РИА Новости , запасы природного газа в Саудовской Аравии оказались гораздо ниже российских. Saudi Aramco сообщает, что этот показатель составил 36,939 млрд баррелей нефтяного эквивалента, тогда как в России он был почти в 8,5 раза выше — 312,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Ранее стоимость нефти эталонных марок показывала отрицательную динамику в ходе утренних торгов 17 августа.