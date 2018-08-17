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Россия уступила лидерство по нефти
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Саудовская Аравия обошла Россию по нефти 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доказанные запасы нефти государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по итогам 2017 года составили 256,737 млрд баррелей. Это в три раза больше, чем аналогичный показатель России.
По состоянию на 1 января текущего года российские нефтяные запасы составили 80 млрд баррелей.
При этом, по данным РИА Новости, запасы природного газа в Саудовской Аравии оказались гораздо ниже российских. Saudi Aramco сообщает, что этот показатель составил 36,939 млрд баррелей нефтяного эквивалента, тогда как в России он был почти в 8,5 раза выше — 312,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Ранее стоимость нефти эталонных марок показывала отрицательную динамику в ходе утренних торгов 17 августа.
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