На Украине запретили российские лекарства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила к ввозу и реализации в стране более 40 препаратов российского производства как лекарства "ненадлежащего качества, нарушающих требования законодательства". Об этом говорится в указе ведомства, опубликованном в пятницу.
"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственных препаратов, указанных в дополнении к данному распоряжении. Субъектам хозяйственной деятельности неотложно, после получения распоряжения, проверить наличие указанных препаратов и принять меры по изъятию их из оборота для дальнейшей утилизации и/или уничтожения", — сказано в документе.
В запрещенный список, в частности, попали антибактериальные препараты, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства ("Галавит", "Иммуномакс", "Имунофан", "Панавир"), спазмолитики ("Галидор"), метаболический препарат "Глицин", вакцины и препараты против клещевого энцефалита и другие. Помимо российских лекарств запрещены также медикаменты производства Польши, Венгрии, Франции, Германии и ряда других стран.
Ранее на Украине неоднократно звучали инициативы по запрету поставок в страну российских лекарств. Так, в июле 2017 года министерство здравоохранения Украины обратилось к правительству с предложением приостановить продажу лекарств, произведенных в РФ. Министерство также посоветовало фармкомпаниям перерегистрировать препараты с регистрационными свидетельствами Российской Федерации, чтобы "изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных на Украине лекарственных средств".