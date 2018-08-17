Предсказана неизбежность нового кризиса

В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне

Еврозона должна продолжить внутреннюю интеграцию и думать о новом кризисе, который неизбежно произойдет, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси

"Еврозона должна продолжить свою интеграцию и думать о следующем кризисе, который неизбежно придёт", — сказал он.

Так он прокомментировал выход Греции из программы внешней финпомощи, которую она начала получать на фоне глобального кризиса и от которой не могла избавиться на протяжении примерно восьми лет.

Ранее он заявил, что Греция вернулась к экономическому росту, и ее когда-то огромный дефицит превратился в солидный бюджетный профицит.