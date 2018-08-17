Еврокомиссар считает процесс оказания помощи Греции недостаточно прозрачным

"Хотя официальные лица оказали большое влияние на этот процесс, они действовали по мандату, предоставленному министрами финансов еврозоны, которые принимали окончательные решения (об открытии программ финпомощи и выделении траншей кредитов — ред.) Однако сама Еврогруппа (совет министров финансов государств еврозоны — ред.) как коллективный орган не подвергается реальному демократическому контролю. Я сам (как участник заседаний Еврогруппы — ред.) чувствовал себя непросто, когда мы решали, за закрытыми дверями, судьбу миллионов греков", — заявил он.

Поэтому Московиси называет эту ситуацию «демократическим скандалом»: не потому, что министры действовали с какой-то недоброй волей, а потому, что часто они не были полностью информированы о ситуации или не имели точного мандата от своих национальных парламентов.

"Из этого я извлекаю ясный урок: Еврогруппа должна стать более демократичной, прозрачной и лучше контролироваться", — заключил он.