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S&P понизило долгосрочный рейтинг Турции до «B+»
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S&P понизило долгосрочный рейтинг Турции до «B+» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / Eflon
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до "B+" и рейтинг в местной валюте до "ВВ-", сообщается в пресс-релизе агентства.
"За последние две недели турецкая лира показала крайнюю неустйочивость. Это следует за продолжительным экономическим перенагревом Турции, внешними рычагами и финансовым дрейфом. С нашей точки зрения, существенное ослабление лиры имеет негативные фискальные последствия, в то же время напрягая корпоративный баланс и в дальнейшем оказывая давление на внутренние банки", — говорится в пресс-релизе.
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