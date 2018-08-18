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Правительство Санкт-Петербурга выплатит 6,5 миллиарда за вмешательство в тарифы
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Правительство Санкт-Петербурга выплатит 6,5 миллиарда за вмешательство в тарифы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд принял решение, согласно которому правительство Петербурга вынуждено выплатить 6,5 млрд рублей ТГК-1.
Напомним, два года назад ТГК-1 обратилась в ФАС, так как посчитала, что методика расчета тарифов некорректна. Профильный орган потребовал от комитета пересмотреть тарифы, которые были до 31 декабря 2016 года. Комитет согласился учесть в своих расчетах изменением метода расхода топлива, но только с 2019 года.
Суд пришел к выводу, что ТГК-1 еще в 2016 году могла перейти на физический метод расчета топлива. Стоит отметить, что именно такой метод соответствует действующему законодательству.
Чиновники в свою очередь не стали применять данный метод расчета, так как опасались повышения стоимость для потребителя. Согласно указанным данным, повышение могло составить 49,1%. При этом была бы необходима субсидия, которая за три года составила бы 8,7 миллиарда рублей.
«Тарифы комитета и так обеспечили компании систематическое извлечение прибыли, что говорит о покрытии ТГК–1 всех расходов», — отмечали чиновники, говоря о том, что прибыль ТГК-1 за 2016 и 2017 годы выросла на 36% и 99,7% соответственно
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